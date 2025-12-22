Misiones : se supo en qué gastó la plata la madre acusada de gastarse 17 millones destinados a una fiesta de egresados

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Investigan a una madre por estafar 17 millones de pesos destinados a una fiesta de fin de curso.

Recientemente, se dio a conocer la convulsionante historia de Romina Enríquez, la mujer que estafó a un grupo de egresados tras gastar en el casino 17 millones de pesos que estaban destinados a su fiesta de fin de curso. No obstante, en las últimas horas se dio a conocer el paradero real del dinero.

En qué se gastó la plata la madre acusada de estafa

En el ciclo Tarde o Temprano (eltrece), Belén Ludeña presentó la noticia:“Tenemos en exclusiva información de en qué se gastó la plata Romina Enríquez, la mamá de 42 años que se designó como tesorera y que dijo que se había gastado la plata en el casino. Pero nosotros tenemos información exclusiva de qué es lo que hizo con ese dinero”.

De este modo, generando expectativa entre quienes siguen los avances de esta nuevo caso, el Pampa Mónaco explicó: “Si uno entra por ejemplo a un blog que se llama ‘Casino Tops Online’ hoy se encuentra a una Romina Enríquez hablando de juegos de azar y diciendo que es una apasionada del juego. Entonces, uno ahí piensa que evidentemente esta mujer sí tiene problemas de juego. Pero lo habría utilizado como excusa”.

En este sentido, la primera teoría sobre el paradero del dinero perdió importancia, y el periodista reveló la verdad: “hubo un mal negocio y que no tiene que ver con el juego, y sí con la diversión y la noche”.

“Al parecer, hay un recital, barra, festival, noche nostálgica, donde ella proponía volver a los ‘90 y donde hubo hasta bandas invitadas. Y parece que el negocio salió mal, como si fuera una Palmer de la música”, detalló el Pampa Mónaco haciendo referencia al intento de producción fallido de la mujer.

Los detalles de la estafa

En la localidad de Eldorado en Misiones, Romina Enríquez, madre de una alumna de la Escuela Comercio N° 19 fue denunciada penalmente por la estafa de 17 millones de pesos, que habían sido recaudados por un grupo de estudiantes para su fiesta de egresados.

En base a los chats compartidos por los padres del curso, la mujer admitió que padece de ludopatía y que, por esa razón, apostó en un casino los fondos acumulados. No obstante, luego de esa confesión la mujer abandonó los grupos de WhatsApp, apagó su celular, y escapó.

De este modo, el viernes pasado se radicó formalmente la denuncia penal por estafa. Valentín Mercado, abogado y padre de una de las egresadas, contó que la Justicia se comunicó con las familias para completar los datos de los demás damnificados, que superarían las 15 personas, y continuar sumando comprobantes para dar forma al expediente.

Sin embargo, la carátula de la causa la deberán determinar el fiscal y el magistrado interviniente. En este sentido, si bien la exposición fue por estafa, debido a las características del episodio y el delito “también encuadra como administración fraudulenta o apropiación indebida”, explicó Mercado, y precisó que las penas previstas “van de uno a seis años de prisión”.

A pesar del robo, los jóvenes lograron tener su fiesta de egresados luego de una reunión de urgencia con el salón, que les permitió hacer el festejo tras abonar más de 8 millones de pesos. Asimismo, la hija de la acusada participó del evento, ya que sus compañeros expresaron que “merecía vivir su noche”.