Mesa adentro o mesa afuera: el pronóstico prepara un menú con sorpresas para la mesa de Nochebuena y Navidad

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

A solo tres días del brindis, la gran incógnita sobre cenar afuera o adentro mantiene en vilo a las familias de todo el país. Te contamos cómo se perfila el mapa meteorológico para el asado y el vitel toné.

La cuenta regresiva para el 24 de diciembre entró en su fase crítica. Entre la organización de quién lleva la ensalada rusa y la eterna discusión sobre el pan dulce (con o sin frutas), aparece la pregunta que define la logística de la noche: ¿mesa adentro o mesa afuera? Para un meteorólogo, esta es la “final del mundo” de los pronósticos, y este año el cielo dispuso un escenario variado a lo largo y ancho de nuestra geografía.

Patagonia: Navidad con lógica propia

La Patagonia sigue su propio reglamento navideño. Aunque el cielo acompañe, la mesa adentro suele ser la opción más sensata en gran parte del territorio.

En la previa de la Nochebuena, el extremo sur -Tierra del Fuego y Santa Cruz- tendrá ambiente fresco, con máximas entre 10 y 13 °C. Hacia la noche, los valores bajarán de los 10 °C y el viento tomará protagonismo, con ráfagas que pueden superar los 80 km/h. Con ese combo, cualquier intento de brindar al aire libre queda rápidamente descartado.

Más al norte, en el centro y norte patagónico, el escenario cambia. La tarde del 24 se presentará más templada y con bastante sol. Según nuestro modelo ECMWF, se esperan temperaturas entre 20 y 27 °C en la costa norte de Santa Cruz y en la costa y centro de Chubut, mientras que hacia el oeste los valores rondarán entre 15 y 18 °C. A la hora de la cena, la región quedará mayormente entre 10 y 15 °C.

El extremo norte patagónico será otro cantar. Como es típico de la época, la tarde alcanzará cerca de 30 °C y la noche ofrecerá temperaturas más amigables, entre 22 y 25 °C. La mesa afuera aparece como una opción posible, siempre que haya reparo: el viento moderado puede volverse un invitado incómodo.

Cuyo: calor, nubes y tormentas aisladas

En la región de Cuyo, el 24 a la tarde sumará algo de condimento extra. El calentamiento diurno, combinado con el avance de un frente débil, puede generar tormentas aisladas y de corta duración, especialmente cerca de la cordillera, en San Juan y en el norte de San Luis.

Parte de Bs As, Cordoba, NEA, NOA y Cuyo tendrán varios fenómenos destacables.

Durante la tarde, las temperaturas oscilarán entre 30 y 35 °C. Hacia la noche, el viento ayudará a bajar un poco los valores, que quedarán entre 20 y 25 °C. Aunque las condiciones tenderán a mejorar cerca del horario de la cena, puede persistir algo de inestabilidad, sobre todo en el norte cuyano. Mesa afuera posible, pero con ojo atento al cielo.

Región Pampeana: calor, viento y plan B

En la región pampeana, el pronóstico se vuelve más desafiante. Un frente frío débil avanzará durante la previa de la Nochebuena, asociado a una perturbación en niveles medios y altos de la atmósfera.

La tarde del 24 será calurosa, con temperaturas entre 28 y 34 °C y una sensación térmica que puede trepar un poco más. Con el correr de las horas, el viento rotará y se intensificará sobre Buenos Aires y La Pampa, con ráfagas de 40 a 60 km/h, especialmente en el este bonaerense. Mantener el fuego del asado puede convertirse en todo un desafío.

Con el correr de las horas, el viento rotará y se intensificará sobre Buenos Aires y La Pampa, con ráfagas de 40 a 60 km/h, especialmente en el este bonaerense. Mantener el fuego del asado puede convertirse en todo un desafío.

Este frente también puede provocar chaparrones y tormentas aisladas, principalmente en el este de Buenos Aires, el AMBA, la costa atlántica y sectores del centro y norte de Córdoba. La mayor probabilidad se concentra hacia el final de la tarde y el comienzo de la noche, aunque no se descarta algún evento más tardío. En conclusión: mesa afuera al reparo en buena parte de la región, pero con plan B listo en Buenos Aires y Córdoba.

Norte argentino: calor y tormentas persistentes

En el NOA y el NEA, la inestabilidad será protagonista. El 24 se presentará caluroso y húmedo, con temperaturas que superarán los 28 °C,elevada ST y lluvias, tormentas y chaparrones intermitentes a lo largo del día.

Los mejoramientos serán temporarios, básicamente entre chaparrón y chaparrón. En este caso, la recomendación es clara: mesa adentro, buena ventilación y aire acondicionado como aliado estratégico.

¿Y el 25?

El día de Navidad traerá pocos cambios en las temperaturas. Seguirá el calor, aunque con algo menos de humedad gracias a un débil recambio de aire. Los valores más altos se concentrarán en el norte de Patagonia, el centro y el oeste del país, donde se acercarán a los 35 °C.

En el norte argentino continuarán las lluvias y las nubes, con máximas por debajo de los 30 °C. En la costa atlántica, el viento del mar mantendrá temperaturas más moderadas, entre 20 y 25 °C. En el resto del país dominará el sol, con un típico día de verano.

Eso sí: toda la Patagonia y el sur bonaerense seguirán muy ventosos, una situación que probablemente motive la emisión de alertas.

Este año Papá Noel llega con abanico en una mano y rompevientos en la otra. La mesa afuera será posible en algunos rincones del país, pero en muchos otros conviene apostar a la mesa adentro. El consejo meteorológico y gastronómico es claro: cuidá la cadena de frío de los alimentos si el calor aprieta y mantené un ojo en el radar por si las nubes deciden brindar antes de tiempo.