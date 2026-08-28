Gustavo Bordet, exgobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional, cuestiona el modelo económico del Gobierno actual y sostiene que el ajuste hace padecer a las familias, golpea a las pymes y perjudica a las provincias.
El problema es que Bordet parece olvidar que también fue protagonista de la Argentina que hoy intenta recuperarse.
Durante sus ocho años al frente de Entre Ríos, la provincia contrajo importantes compromisos de deuda en dólares y terminó su gestión con una situación financiera que posteriormente requirió nuevas medidas de reestructuración.
Pero hay algo aún más delicado: su patrimonio continúa siendo investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, causa que tuvo nuevos avances y allanamientos durante 2026. Además, su nombre aparece mencionado en investigaciones vinculadas al caso Securitas-ENERSA y otros expedientes que involucran a funcionarios y personas de su entorno político.
Esto no significa una condena: será la Justicia la que determine si existieron delitos. Pero sí plantea una pregunta inevitable:
¿Con qué autoridad política y moral se presenta Bordet ante la sociedad como defensor de quienes sufren las consecuencias del ajuste, cuando todavía debe responder por decisiones de su propia gestión y por investigaciones judiciales que lo tienen bajo la lupa?
La Argentina no llegó a esta situación de un día para otro. Llegó después de décadas de déficit, inflación, emisión, endeudamiento y gobiernos que prometieron proteger a los argentinos mientras deterioraban progresivamente sus condiciones de vida.
Por eso, antes de cuestionar a quienes intentan ordenar las cuentas públicas, algunos dirigentes deberían explicar qué hicieron cuando tuvieron la responsabilidad de gobernar.
El debate sobre el ajuste es legítimo. Lo que no parece legítimo es pretender convertirse en juez del presente olvidando el pasado.
La sociedad argentina necesita memoria. Porque quienes durante años administraron el fracaso no pueden presentarse ahora como los únicos capaces de salvarnos de sus consecuencias.
Por : Alejandro Monzon. Análisis Litoral