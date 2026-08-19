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Periodista, empresario, abogado. Un hombre de medios con olfato para convertirse en referente. Así piensa, así es su historia.

Daniel Hadad volvió a quedar en el centro de la escena después de una extensa entrevista mano a mano con Alejandro Fantino en Liderologías, el ciclo de Neura dedicado a las filosofías de liderazgo. Durante casi una hora y media, el fundador de Infobae repasó su historia empresarial, la creación de Radio 10, Mega y C5N, su obsesión por competir, su relación con el poder, la inteligencia artificial y una idea que hoy despierta especial atención: su nombre empezó a circular como posible candidato en 2027.

No es un recorrido convencional. Hadad pasó de periodista y abogado a construir algunos de los medios más influyentes de Argentina, vender buena parte de ese imperio y volver a empezar apostando casi todo por un diario digital cuando Internet todavía estaba lejos de dominar el negocio periodístico.

Hoy dirige un Infobae expandido por distintos mercados internacionales y reivindica una fórmula que aparece una y otra vez en su discurso: ambición grande, obsesión por los detalles, datos, competencia y una disposición casi permanente a romper formatos.

De abogado a periodista: cómo empezó Daniel Hadad antes de convertirse en empresario de medios

Hadad nació en Buenos Aires el 28 de noviembre de 1961. Es abogado y periodista egresado de la Universidad Católica Argentina y realizó estudios de posgrado en Ciencias de la Información en la Universidad de Navarra, España.

Su trayectoria comenzó lejos de las grandes empresas que después llevarían su sello. Trabajó en Editorial Atlántida, hizo televisión, pasó por la producción periodística y comenzó a desarrollar un perfil propio dentro de la radio y el análisis político.

Años después explicaría que provenía de una familia de clase media baja y que pasó su infancia en una vivienda tipo chorizo de apenas 42 metros cuadrados, junto a otras tres personas. Para Hadad, esa procedencia fue parte de su entrenamiento empresarial: le permitió, según contó, conservar cierta capacidad para “leer a la gente” incluso después de ingresar en los círculos de empresarios y dirigentes.

Radio 10: el imperio que nació porque las grandes figuras no querían ir con él

La historia de Radio 10 resume buena parte de su filosofía. En la charla con Fantino, Hadad recordó que en los primeros tiempos intentó convocar a las grandes estrellas de la radio, pero prácticamente nadie quería abandonar Mitre, Continental o Rivadavia para incorporarse a su proyecto.

“Yo no puedo ir a buscar lo que está ahora en la pirámide. Vamos a ir a buscar lo que está en la base, vamos a entrenarlo, vamos a cambiar el formato, vamos a innovar”.

En lugar de comprar prestigio consolidado, decidió formar talento, modificar códigos y construir una programación distinta.

Radio 10 terminó convirtiéndose en una de sus grandes creaciones y, con el tiempo, llegó a ocupar posiciones dominantes dentro de la audiencia radial argentina. Su posterior trayectoria empresarial incluyó también Mega, Pop, Vale, Amadeus y otras emisoras.

El día que Hadad rompió la programación y ayudó a instalar el “pase” como espectáculo

Una de las anécdotas que contó ante Fantino muestra hasta qué punto analizaba a sus competidores.

Al detectar que Continental preparaba una apuesta fuerte para las 9 de la mañana, contó que pasó el fin de semana buscando una respuesta. El lunes decidió que el conductor del programa anterior no se retiraría exactamente a las 9, sino que permanecería quince minutos más al aire interactuando con quien llegaba después.

Era una forma de impedir que el oyente tuviera un momento natural para cambiar de emisora.

Pero Hadad marcó una diferencia importante: no se trataba solamente de obligar a dos figuras a permanecer juntas. “El gran trabajo no es hacerlo de prepo, tenés que seducirlos”.

Ese concepto atraviesa su idea de liderazgo: la autoridad no alcanza si no se consigue que el equipo compre la idea.

Mega 98.3 y la fórmula “mitad arte, mitad ciencia” que anticipó el uso de datos

Si Radio 10 fue principalmente intuición, Hadad asegura que Mega representó otro paso. “Ya la hice no con arte, la hice con ciencia”, explicó.

La aparición de encuestas y nuevas herramientas de medición permitió estudiar qué música quería escuchar la audiencia, cómo debía programarse una FM y qué podía modificarse en tiempo real. Su definición fue simple: “mitad arte, mitad ciencia”.

Según relató, Mega pasó de prácticamente no existir a alcanzar el primer lugar en apenas tres meses.

Ese salto del olfato hacia los datos sería luego fundamental para entender Infobae. Hoy Hadad admite que observa menos contenido individual y dedica una parte considerable de su tiempo a mirar métricas, comportamiento de audiencia y tendencias. En una entrevista con Forbes explicó que en la empresa prefieren probar antes de realizar cambios drásticos.

C5N contra TN: 120 cámaras y un helicóptero para atacar al líder donde más fuerte parecía

La creación de C5N en 2007 mostró otra obsesión de Hadad: no copiar exactamente al líder, sino encontrar un punto donde pudiera superarlo.

En Neura recordó que TN contaba entonces con varias cámaras destinadas a mostrar el tránsito. Su respuesta fue llevar esa lógica a una escala muchísimo mayor.

Comenzó alquilando terrazas de edificios, pagando electricidad y conectividad para instalar cámaras. Según relató, C5N arrancó con unas 40 y llegó a tener alrededor de 120, además de incorporar un helicóptero utilizado de manera permanente para la cobertura periodística.

La Universidad Nacional de La Matanza, que le otorgó un doctorado honoris causa en 2026, destacó justamente a Radio 10 y C5N como proyectos que alteraron formatos de la industria argentina.

La obsesión que llevaba al extremo: despertarse a las tres de la mañana para escuchar una tanda de títulos

Hadad no romantiza del todo esa etapa, pero sí reconoce un grado extraordinario de obsesión.

Ante Fantino contó que programaba el despertador para las 2.58 de la madrugada porque quería comprobar si a las tres en punto Radio 10 emitía correctamente los títulos informativos.

Si la cortina empezaba apenas unos segundos tarde, explotaba.

También recordó una Navidad en la que detectó que en una de sus radios habían improvisado la programación musical. Se subió al auto, llegó a la emisora y terminó rompiendo el CD que no quería volver a escuchar.

Hoy lo recuerda como un comportamiento extremo, aunque de allí extrae una conclusión que todavía sostiene: “Sin pasión es imposible liderar un proyecto”.

“Quiero ser primero”: la competencia como parte central de su forma de pensar

Hadad utiliza deliberadamente la palabra “guerra” cuando habla de medios, aunque aclara que se refiere a competencia.

Su ambición no es simplemente producir algo que funcione: quiere liderar.

“Quiero ser líder. Muchas veces, además del sinónimo de la capacidad para motivar, es también ser líder y ser primero. Entonces yo trato de en mis productos ser primero”.

Eso explica varias decisiones de su carrera: Radio 10 enfrentando a emisoras instaladas, C5N compitiendo directamente con TN y, años después, Infobae intentando disputar mercados donde ya existían gigantes consolidados.

Su frase más conceptual en la entrevista con Fantino fue todavía más clara: “Nunca hay que pensar chico. Si el sueño es grande es muy probable que el hecho se transforme en grande”.

Infobae: la apuesta que parecía absurda en 2002 y terminó convirtiéndose en su obra principal

En 2002, en plena crisis argentina y cuando la industria seguía dependiendo del papel, Hadad fundó Infobae.

La Universidad Nacional de La Matanza lo definió este año como el primer medio nativo digital de Argentina y destacó que actualmente posee redacciones en Argentina, México, España, Estados Unidos, Colombia, Perú y Centroamérica.

Hadad ya había explicado años atrás la lógica que lo llevó hacia Internet: pensó en desarrollar un diario tradicional, pero entendió las barreras del negocio del papel y encontró una oportunidad diferente. Su síntesis fue: “La web no es de nadie”.

La lógica volvió a repetirse: entrar donde todavía no estaba construida toda la pirámide.

El “método Infobae”: copiar las reglas propias y adaptarlas país por país

La expansión internacional tampoco fue improvisada.

Hadad explicó ante Fantino que durante años El País había sido la gran referencia del periodismo en español. Para competir, Infobae comenzó a desarrollar redacciones propias fuera de Argentina, con un modelo de management local pero metodología centralizada.

México se convirtió en una plaza fundamental y luego llegaron Colombia, Perú, España y Centroamérica. A comienzos de 2026, Hadad aseguraba que alrededor de la mitad del tráfico de Infobae era directo, un indicador particularmente valioso para un medio que intenta reducir su dependencia de buscadores y redes sociales.

Su idea empresarial es replicable: reglas editoriales, tecnología, datos, formato y mediciones compartidas, pero redacciones locales capaces de entender cada mercado.

Primicias: por qué Hadad todavía cree que llegar primero importa

Hay un punto donde incluso discrepa parcialmente con cierta doctrina moderna del periodismo digital.

Muchos especialistas sostienen que la primicia perdió peso porque una noticia exclusiva puede replicarse inmediatamente. Hadad no lo ve así.

“Para nosotros las primicias son muy importantes. Hoy todos en el mundo te dicen que ya no son importantes. Yo creo que siguen siendo importantes. Lo que no podés es equivocarte”.

La segunda parte es fundamental. Su modelo admite que para publicar primero a veces hay que asumir riesgo, pero la marca tiene que instalar en el lector una certeza: si Infobae lo publicó, la información debería estar confirmada.

En enero había planteado ante Forbes una postura algo más matizada: reconocía que la primicia por sí sola ya no genera la diferencia de otras épocas y que explicar por qué ocurrió algo y qué viene después adquirió mucho más peso.

Poder y periodismo: Hadad admite que la relación siempre es incómoda

La palabra poder ocupa un lugar central en la vida intelectual actual del empresario.

En la charla con Fantino contó que está transitando estudios de doctorado en psicoanálisis y trabajando sobre una tesis vinculada con el poder y la organización del deseo desde una perspectiva lacaniana.

Pero su experiencia con el poder no es solo académica. Daniel Hadad pasó décadas interactuando con presidentes, ministros, empresarios y funcionarios. En enero definió esa relación como histórica y difícil: según explicó, cuando un medio opera en múltiples países, puede recibir llamados de funcionarios molestos por publicaciones determinadas.

Su conclusión es incómoda pero sencilla: quien ocupa poder preferiría muchas veces que el periodismo no existiera.

También defiende que dentro de Infobae convivan periodistas con miradas políticas diversas. Ante Alejandro Fantino sostuvo que prefiere tener esa heterogeneidad dentro del medio antes que expulsarla y negó poder controlar individualmente las aproximadamente 2.500 notas que, según dijo, publica la plataforma por día.

La Inteligencia Artificial y una advertencia: “ChatGPT sabe de vos mucho más que tu mejor amigo”

Hadad cree que la IA no representa solamente una nueva herramienta. Para él, el interrogante central es si estamos frente a una revolución tecnológica o una revolución antropológica. Su respuesta es la segunda.

En Neura habló además de “tecnofeudales” para describir el enorme poder que acumulan las compañías tecnológicas a partir de los datos que los usuarios entregan permanentemente.

Su frase más fuerte fue: “ChatGPT sabe de vos mucho más que tu mejor amigo”.

No se trata de una posición anti-IA. Todo lo contrario: Infobae viene integrando herramientas propias de inteligencia artificial en sus procesos periodísticos y Hadad ha explicado públicamente que las utiliza para acelerar tareas, adaptar estilos según el país y mejorar producción.

La paradoja que plantea es otra: usar la tecnología sin ignorar el poder que obtiene quien controla los datos.

“Se acabó la comodidad”: por qué cree que el próximo líder tendrá que hacer preguntas, no dar respuestas

Una de las mejores definiciones de la charla apareció al hablar del liderazgo que viene.

“El líder que viene es un líder de respuestas o es un líder de preguntas? De preguntas, absolutamente”.

Para Daniel Hadad, las respuestas estarán cada vez más disponibles gracias a la inteligencia artificial. La ventaja competitiva será saber qué preguntar.

Por eso también repitió una frase que resume su lectura del momento: “Se acabó el mundo de la comodidad”.

La idea conecta con toda su trayectoria. Para alguien que construyó buena parte de su carrera anticipando disrupciones de formato, la estabilidad aparece casi como una amenaza.

Los haters y una regla: no dejar que “Carlitos_023” decida una carrera

Fantino también lo llevó al territorio de las redes sociales. Hadad reconoció su enorme valor, pero cuestionó que una crítica anónima pueda condicionar decisiones de personas que quieren emprender, comunicar o exponerse.

“Si vos te deprimís frente a una crítica de Carlitos_023, dediquémonos a otra cosa”.

Su preocupación es que el miedo al juicio instantáneo termine frenando deseos y proyectos antes de que se materialicen.

La filosofía coincide con otro concepto que viene repitiendo desde hace años: el fracaso no debería ser vivido como una condena, sino como parte del aprendizaje. En 2018 definió el miedo al fracaso como uno de los grandes límites para experimentar.

La pregunta que ahora sobrevuela todo: ¿Daniel Hadad puede ser candidato en 2027?

La novedad política no nació en la entrevista de Neura.

En los últimos días, Hadad confirmó que una consultora llamada La Tintorería incluyó su nombre en una medición electoral y que, a partir de ese trabajo, comenzó a circular públicamente la posibilidad de una candidatura para 2027.

Por ahora, no anunció ninguna postulación. “Esto no estaba ni en mi mente”. Y agregó que tiene “ánimo de colaborar”, aunque aclaró que no existe actualmente ninguna conversación política ni estructura que permita afirmar que será candidato.

Ese matiz es indispensable: Hadad no es hoy candidato a nada.

Pero tampoco cerró definitivamente la puerta.

El dato que alimenta todavía más las especulaciones: prepara su regreso a la Argentina

Hay otro elemento que inevitablemente potencia la conversación política.

Hadad vive desde hace alrededor de cinco años fuera de Argentina, pero recientemente confirmó que planea regresar a vivir al país antes de que termine 2026.

Eso no prueba una candidatura, pero genera una coincidencia temporal evidente: su vuelta ocurriría justo antes del año electoral.

Además, su perfil encaja con un fenómeno que la política argentina viene mirando con atención: figuras conocidas provenientes del empresariado, los medios o la sociedad civil que pueden intentar competir sin una trayectoria partidaria tradicional.

Por el momento, Hadad insiste en que no hay decisión.

De Radio 10 a una posible candidatura: el hilo que conecta toda la historia de Hadad

Si existe un concepto que une los distintos capítulos de su carrera es liderazgo entendido como voluntad de construir algo grande y competir por el primer lugar.

Lo hizo cuando las estrellas no querían ir a Radio 10 y decidió formar figuras. Lo repitió con Mega apoyándose en datos. Atacó a TN con cámaras, tecnología y un helicóptero. Vendió buena parte de su estructura tradicional y concentró su futuro en Infobae. Luego llevó ese modelo fuera de Argentina.

Ahora, a los 64 años, estudia psicoanálisis, analiza el poder, advierte sobre la inteligencia artificial y comienza a ser medido electoralmente.

Fantino lo entrevistó para hablar de filosofías de liderazgo. Pero la pregunta que quedó flotando después de casi noventa minutos fue mucho más política: si Daniel Hadad pasó toda su vida intentando liderar cada proyecto que construyó, ¿qué haría si finalmente decidiera competir por poder fuera de los medios?

Por ahora, la candidatura 2027 es apenas una posibilidad. Lo verificable es que él mismo decidió no descartarla.