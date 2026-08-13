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En el marco de las celebraciones por el Día Internacional de las Cooperativas, cuyo lema este año es “Cooperativas por un mundo en paz”, la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos, realizó un homenaje institucional reconociendo, en representación de todas las cooperativas de la provincia, a las siguientes Instituciones:

Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios de Concordia Ltda.

Cooperativa Agrícola Lucienville Ltda. de Basavilbaso.

Cooperativa de Agua Potable de General Galarza.

Cooperativa de Trabajo de Medicina Asistencia Integrada Luis Jeannot Sueyro de Gualeguaychú.

Cooperativa de trabajo Textil Manos Talenses Ltda de Rosario del Tala

Cooperativa Agropecuaria La Paz Ltda.

A instancia del Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutuales (IPCYMER) y su presidenta María Laura Renoldi, la distinción legislativa, fue impulsada a través de un proyecto del diputado Bruno Sarubi, (Res.N°10 del 18/6/26) destaca en su artículo 2° “la trayectoria institucional, el compromiso comunitario y el aporte al desarrollo económico, productivo y social” de las entidades cooperativas.

El presidente de Concordia Cooperativa, Dr. Marcelo Spinelli, destacó el acto realizado porque “pone en la superficie” y “permite que la sociedad toda sepa del trabajo y los desafíos que afrontan las cooperativas, algunas más que otras, pero sobre todo las rurales (en este caso hablando de las eléctricas) porque tienen tareas donde el estado no llega y donde al privado no le interesa, de modo que es la única forma (a través de las cooperativas) que se realicen estas tareas que permiten llevar el servicio eléctrico a lugares donde de otra manera no podrían contar con ese elemento tan vital como es la energía.”

Spinelli remarcó que la historia del cooperativismo ha sido de permanente lucha. Y mencionó como ejemplo el caso de Concordia cuando “en la década del 30 la energía era manejada por un monopolio angloamericano que solo hacía desarrollo donde le daba rédito”. Ante eso, recordó que “un grupo de vecinos de Concordia decidió encarar la situación, compraron motores diésel, nació la cooperativa, creció y fue la primera empresa en el país exportadora de energía al Uruguay”.