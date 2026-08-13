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La segunda edición de “Orquídeas en el Río” se realizó el 8 y 9 de agosto en Sala Mayo de Paraná y reunió a más de 20 expositores y viveristas especializados, con más de 150 ejemplares de orquídeas en exhibición.

El representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá, participó de la muestra y acompañó una propuesta que promueve la actividad de productores y viveristas, la floricultura y la puesta en valor del patrimonio natural de la provincia.

“Es importante acompañar este tipo de iniciativas que permiten dar a conocer una actividad con potencial en la región, visibilizar el trabajo de quienes la desarrollan y sumar nuevas propuestas para Paraná”, destacó Mouliá.

Organizada por la Asociación Orquideófila Santafesina y la Municipalidad de Paraná, la muestra contó con expositores y viveristas de Paraná, Concordia, Santa Fe y Córdoba, además de charlas y talleres sobre distintas variedades y técnicas de cultivo.

El presidente de la Asociación Orquideófila Santafesina, Raúl Ferini, explicó que la iniciativa busca acercar al público el cultivo de orquídeas y mostrar que, por las características de la región, es posible desarrollar una amplia variedad de géneros y especies. Asimismo, destacó la importancia de promover un cultivo responsable y contribuir a la conservación de las orquídeas nativas del Litoral.

La propuesta permitió además visibilizar el trabajo de productores, viveristas y emprendedores vinculados al sector y sumar una actividad de interés para vecinos y visitantes, vinculando producción, turismo y patrimonio natural con el paisaje del río Paraná.