 G Agreganos a Google
RADAR LITORAL ● EN VIVO
💵 Blue -- | Oficial -- | MEP -- | CCL -- | Tarjeta -- | 📊 Riesgo País -- | 🌤 Concordia --° | 🌤 Paraná --° | 🌤 Corrientes --° | 🌤 Posadas --°
Actualizando...
La segunda edición de “Orquídeas en el Río” se realizó el 8 y 9 de agosto en Sala Mayo de Paraná

Paraná fue sede de la segunda muestra “Orquídeas en el Río”

por
Caompartir la informacion

La segunda edición de “Orquídeas en el Río” se realizó el 8 y 9 de agosto en Sala Mayo de Paraná y reunió a más de 20 expositores y viveristas especializados, con más de 150 ejemplares de orquídeas en exhibición.

El representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá, participó de la muestra y acompañó una propuesta que promueve la actividad de productores y viveristas, la floricultura y la puesta en valor del patrimonio natural de la provincia.

Es importante acompañar este tipo de iniciativas que permiten dar a conocer una actividad con potencial en la región, visibilizar el trabajo de quienes la desarrollan y sumar nuevas propuestas para Paraná”, destacó Mouliá.

Organizada por la Asociación Orquideófila Santafesina y la Municipalidad de Paraná, la muestra contó con expositores y viveristas de Paraná, Concordia, Santa Fe y Córdoba, además de charlas y talleres sobre distintas variedades y técnicas de cultivo.

El presidente de la Asociación Orquideófila Santafesina, Raúl Ferini, explicó que la iniciativa busca acercar al público el cultivo de orquídeas y mostrar que, por las características de la región, es posible desarrollar una amplia variedad de géneros y especies. Asimismo, destacó la importancia de promover un cultivo responsable y contribuir a la conservación de las orquídeas nativas del Litoral.

La propuesta permitió además visibilizar el trabajo de productores, viveristas y emprendedores vinculados al sector y sumar una actividad de interés para vecinos y visitantes, vinculando producción, turismo y patrimonio natural con el paisaje del río Paraná.