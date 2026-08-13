Caompartir la informacion

El Gobierno de Entre Ríos oficializó un incremento del 3 por ciento en diversos componentes del salario docente, con vigencia desde los haberes de julio de 2026. La medida, que busca recomponer los ingresos del sector, se tomó tras cumplirse las instancias de negociación colectiva.

El decreto establece mejoras remunerativas y actualizaciones en los montos mínimos garantizados para los trabajadores de la educación en toda la provincia. Estos incrementos permanecerán vigentes hasta que se adopten nuevas medidas salariales en el marco de la normativa vigente.

Uno de los ejes centrales es el aumento del 3 por ciento sobre el valor del Punto Índice Docente, calculado sobre los valores vigentes al mes de junio. De esta manera, el punto para Jornada Simple se fijó en 281,4668, mientras que para Jornada Completa pasó a 486,3593. Asimismo, se aplicó la misma suba a los adicionales de los códigos 18 (65.273 pesos), 117 (23.051 pesos) y el código 38, que ahora asciende a la suma de 109.894 pesos. También se incrementó en igual porcentaje el adicional establecido por el Decreto Nº 5863/05.

En simultáneo, el Ejecutivo provincial procedió a la readecuación del Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y del Complemento Provincial de Conectividad. Para quienes desempeñan Jornada Simple, el Fopid se estableció en 87.070 pesos y el concepto de Conectividad en 62.148 pesos mensuales. En el caso de la Jornada Completa, estos valores se actualizaron a 138.139 pesos y 100.297 pesos respectivamente, fortaleciendo la estructura de ingresos. Estos cambios implican redefinir importes previos para ajustarlos a la actual estructura salarial dispuesta por el presente decreto.

Respecto a los haberes mínimos de bolsillo netos de descuentos, el decreto fija un piso de 850.000 pesos para cargos de Jornada Simple con 20 horas. Para los docentes con Jornada Completa de al menos 600 puntos, el salario mínimo garantizado alcanza los 1.143.317 pesos a partir de julio. Por su parte, para aquellos con una carga horaria menor a las 20 horas semanales, el haber mínimo de bolsillo se estableció en 754.513 pesos. Para estos cálculos se contemplaron el adicional del Código 06, el Fopid y el plus de Conectividad.

La normativa fue rubricada por el gobernador Rogelio Frigerio junto a los ministros de Economía y de Gobierno y Trabajo, tras las proyecciones financieras pertinentes. El texto aclara que estas medidas se dictan en uso de las facultades constitucionales para asegurar la política salarial del sector público provincial. Los incrementos regirán hasta que se dispongan nuevas pautas en el marco de la Ley Nº 9.624 de Convención Colectiva. La viabilidad de la medida fue confirmada por las áreas técnicas en función de las proyecciones presupuestarias efectuadas

Finalmente, la medida contempla un aumento en las transferencias para las escuelas públicas de gestión privada que cuentan con aporte estatal. Esto garantiza que la recomposición salarial y las actualizaciones del Fopid y Conectividad lleguen a todos los sectores del sistema educativo. Los nuevos valores tienen carácter retroactivo al 1º de julio de 2026, asegurando que el beneficio se perciba con la liquidación de dicho mes. Con esta decisión, el Gobierno provincial ratifica su compromiso con el sostenimiento del poder adquisitivo de los docentes entrerrianos