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Marcela Pagano lo denunció por sacar un crédito del Nación para su firma de venta de tierras a extranjeros.

El senador Joaquín Benegas Lynch le vació un acto a Roque Fleitas, el presidente de La Libertad Avanza en Entre Ríos, cuando se enteró que se mofaban de él en los chats libertarios de la provincia litoraleña y que lo trataban del “nuevo Adorni”.

LPO reveló que Benegas Lynch, el guitarrista de la banda de Javier Milei, tiene una empresa dedicada a gestionar la venta de tierras argentinas a extranjeros. El hermano de Bertie es uno de los senadores nacionales que iba a votar la ley de tierras pese a ese flagrante conflicto de interés.

Fastidiado por la revelación de LPO y porque se cayó el capítulo de venta de tierras a extranjeros, lo que le terminó arruinando el negocio, Benegas Lynch se quiso desquitar con los senadores aliados al gobierno, que no quisieron votar ese apartado. Los llamó “tibios” y no sólo le respondieron “sorete”, sino que los aliados hicieron caer otro capítulo más de la ley de Propiedad Privada, que terminó desflecada.

La mala experiencia de Benegas Lynch del jueves le trajo otras consecuencias. Los senadores le habrían pedido a Lule Menem que limite las intervenciones del entrerriano para que no vuelva a meterse goles en contra.

El tema trascendió al parlamento y se ramificó en Entre Ríos, adonde Benegas Lynch había desembarcado como “interventor” de Karina para juntar a las dos partes de la interna provincial: Beltrán Benedit y Roque Fleitas.

Karina Milei y Roque Fleitas

El hermano de Bertie cumplió ese rol para la campaña, se sacó selfies y consiguió entrar a la lista de senadores. En Entre Ríos le facturan que después de conseguir el cargo se fue a Buenos Aires y no volvió. Sin embargo, por su amistad con Milei lo consideran el libertario más importante de la provincia, por lo que Fleitas, que busca armar las listas de 2027, tiene terror de que lo margine.

Acaso por eso Fleitas organizó un acto de “unidad” para el fin de semana, con el que buscaba mostrarse fuerte ante Lule Menem. Fleitas buscaba reunir a 500 personas e incluso invitó a Benegas Lynch.

Pero en simultáneo, Fleitas fue pescado in fraganti celebrando la desgracia ajena. Romina Almeida, la otra senadora libertaria de la provincia, le contó consternada a Fleitas sobre los sucesos de la sesión del jueves y el titular del partido se puso a festejar. En los grupos de Whatsapp se refirió a Joaquin como el próximo Adorni.

La comparación con el ex jefe de gabinete investigado por enriquecimiento ilícito vino acompañada en los chats de notas locales sobre la fiesta de tres días de Lynch en su casa colonial de 500 mil dólares en barrancas de Paraná. También se compartió otra publicación que revela que el senador recibió $120 millones del generoso Banco Nación para su empresa de tierras, por el que recibió una denuncia penal este lunes por parte de la diputada Marcela Pagano.

A Benegas Lynch lo avivaron del entusiasmo de Fleitas y le ordenó a su tropa que le vaciara el evento en Colón. Cuando las luces se apagaron y se retiraron los apenas ochenta asistentes, el salón pareció no enterarse de que el acto había siquiera ocurrido.

Los pocos presentes vivieron escenas incómodas cuando una vecina se acercó y les hizo una recomendación categórica: “¿Por qué no se van a la puta que los parió?”. “Nos estamos cagando de hambre, loco”, gritó la señora.