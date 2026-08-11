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La secretaria de Gestión Social del Ministerio de Desarrollo Humano, Nancy Ballejos, dio a conocer parte de los relevamientos realizados en comedores escolares y aseguró que las actas oficiales muestran enormes diferencias entre lo que reciben los chicos según la escuela a la que concurren.

“Mientras discutimos el sistema, hay escuelas donde los chicos desayunan una manzana en invierno o mate cocido con un pedazo de pan. Esa es la realidad que tenemos que transformar”, afirmó.

Ballejos mencionó casos concretos. En la Escuela República de Entre Ríos, de Concordia, las actas registran mañanas de junio en las que se sirvió solamente una manzana. En la Escuela Alejandro Carbó, también de Concordia, un día se dio pan con queso sin nada para tomar y al siguiente solamente cereales.

En la Escuela Goiburú, de Colón, hay registros de semanas con turrones y alfajores sin leche, mientras que en la Escuela Raúl Trucco, de Victoria, aparecen semanas con chocolatada o mate cocido sin ningún alimento sólido. La semana pasada, además, durante una recorrida del gobernador Rogelio Frigerio por una escuela de Gualeguaychú, se constató que los chicos estaban desayunando mate cocido con pan.

En las actas también vimos que, por ejemplo, en otro establecimiento de Gualeguay, se registra una secuencia de cinco jornadas en las que el desayuno alternó entre té con pan y té con galleta. O el caso de Federal, donde un acta de supervisión registra durante cinco jornadas consecutivas el mismo desayuno: leche, azúcar, zucoa y pan.

“Tenemos las actas y los relevamientos. Hay mucha gente que hace las cosas bien, pero el problema es el sistema: no puede ser que lo que recibe un chico dependa de la escuela a la que le tocó ir”, sostuvo.

Ballejos explicó que desde el inicio de la gestión se intentó mejorar el esquema existente. “Aumentamos los controles, hicimos relevamientos e incrementamos la inversión. Pero llegó un momento en que vimos que no alcanzaba. No era responsable seguir poniendo más recursos en un sistema poco confiable y muy difícil de auditar”, señaló.

La funcionaria recordó que durante esos controles también se detectaron irregularidades que derivaron en actuaciones administrativas y denuncias penales. “Encontramos compras de cigarrillos y hasta electrodomésticos con recursos destinados a la alimentación de los gurises, además de situaciones de connivencia entre responsables y proveedores para desviar fondos”, afirmó.

Ballejos aclaró además que el nuevo esquema es mixto. “Una escuela que compraba fruta puede seguir comprando fruta. Los alimentos frescos se pueden seguir incorporando y los almuerzos continúan descentralizados. Lo que buscamos es garantizar una base común para los desayunos y meriendas, con calidad, igualdad y trazabilidad”, explicó.

También señaló que la centralización permitirá liberar a los directivos de las tareas de compra para que puedan concentrarse en su función educativa.

“Todo lo que haya que mejorar, lo vamos a mejorar. Si un producto tiene que cambiarse, se cambia. Pero no podemos reducir toda la discusión a un producto y olvidarnos de la realidad que tenemos hoy. Queremos que todos los gurises de Entre Ríos reciban una alimentación de calidad, sin importar a qué escuela concurran”, concluyó.