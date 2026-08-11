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Después de las heladas y el viento Zonda que marcaron el fin de semana, el frío no da tregua en Argentina.

Este domingo 9 de agosto el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas por frío extremo en 12 provincias, con nevadas en Cuyo y ráfagas que superan los 100 km/h en varios sectores cordilleranos.

En el AMBA, la mínima arrancó unas décimas por debajo del 0 °C con heladas generalizadas en áreas suburbanas, en tanto que sobre la costa y en sectores altamente urbanizados, fue de entre 4 y 6 °C; y la máxima no pasará de los 13 °C, con cielo despejado por la mañana y algo de nubosidad hacia la noche.

El resto del país repite el mismo patrón: sol, aire seco y termómetros muy por debajo de lo normal para la época.

Patagonia, en el tramo más duro del invierno

Nuestra Patagonia atraviesa el tramo más duro del invierno. Hoy las mínimas fueron de entre -10 °C en el oeste santacruceño, y 1 °C en el este de esa provincia. Pero mañana lunes, en el centro y oeste de Santa Cruz y Chubut las mínimas podrían tocar los -15 °C, con localidades bajo cero prácticamente toda la jornada.

El SMN ha emitido alertas de nivel amarillo por frío extremo en 12 provincias para hoy domingo

Estas condiciones son motorizadas por un intenso anticiclón frente a las costas del sur de Chile, que facilita la entrada de aire muy frío en la región, y las condiciones recién empezarán a aflojar cuando el viento rote al oeste al inicio de la semana.

El repunte de temperatura más claro en el sur de Argentina llegará el miércoles, aunque el ambiente seguirá invernal.

Centro de Argentina: la mañana más fría llegará el lunes

En Cuyo y la región Pampeana las heladas serán generalizadas hasta el martes, con mínimas de entre 0 y -7 °C y tardes que apenas superan los 8 a 12 °C.

El lunes se perfila como la mañana más fría en el AMBA, con mínimas entre 1 y 3 °C, y máximas en torno de 12 °C. Sobre el centro y sur de Mendoza, las nevadas seguirán diciendo presente, aunque disminuyendo en cobertura e intensidad.

En la imagen se puede apreciar la diferencia de temperaturas mínimas en Argentina entre la mañana del lunes 10 y la del miércoles 12

Desde el martes empieza una recuperación lenta de las temperaturas, algo más rápida en Cuyo que en la Pampa húmeda, donde la circulación de origen oceánico retrasa la suba del termómetro.

El miércoles las lluvias volverán a ser tímidas protagonistas: crece la probabilidad de lluvias débiles hacia la segunda mitad del día en el norte de la región pampeana, y el viento del este anticipa la humedad que va a ganar terreno sobre el centro del país el resto de la semana, aunque sin lluvias hasta el viernes.

NEA, NOA y las nevadas que complican la cordillera

El NEA y el NOA sienten el frío con menor intensidad.

Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Corrientes tendrán mínimas de 3 a 8 °C y tardes de 14 a 19 °C, mientras que en Salta y Tucumán las mañanas más frescas del episodio llegan recién el martes y el miércoles, antes de una nueva mejora.

El mismo sistema que causará las lluvias sobre el centro del país el miércoles, arranca desde el norte el martes, afectando al NEA hasta el miércoles con lluvias leves a moderadas.

Mapa de acumulados de nieve hasta la noche del viernes 14. Se esperan algunos acumulados mínimos en las sierras cordobesas.

Cuyo mantiene alerta por nevadas en la cordillera sur de Mendoza y el noroeste de Neuquén, con acumulados de entre 15 y 25 centímetros que pueden complicar el tránsito en los pasos de alta montaña, algo para tener en cuenta en las tareas rurales y el movimiento de cargas hacia Chile.

Qué esperar de cara al fin de semana

De cara al fin de semana del 15 y 16, los modelos muestran una recuperación térmica más firme en el norte, en tanto que sobre la Patagonia persistirá el riesgo de heladas, y la chance de heladas agronómicas en zonas rurales de la región central y Cuyo.

En cuanto a la chance de nuevas lluvias, probablemente el próximo fin de semana se registre un nuevo evento de precipitaciones de leve intensidad, sobre la provincia de Buenos Aires será hacia el domingo.

Conviene seguir las actualizaciones de Meteored antes de programar actividades al aire libre, sobre todo en zonas rurales donde las heladas tardías pueden afectar cultivos sensibles al frío.