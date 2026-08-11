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El PJ de Concordia considera que la suspensión de las PASO es un hecho. Por eso, con tiempo, requirió al Consejo Provincial del PJ que convoque a internas en diciembre para la selección de candidatos para 2027. Advierten que si no hay respuesta, organizarán su interna local.

La conducción del PJ de Concordia informó que la solicitud fue el resultado de una serie de reuniones de las que participaron agrupaciones políticas del movimiento justicialista, militantes, dirigentes sindicales, barriales y sociales.

El documento afirma que la convocatoria “fortalecería la vida democrática del Partido, promovería la participación y otorgaría mayor legitimidad a quienes resulten elegidos para representar al justicialismo en los próximos procesos electorales”.

El Consejo Departamental sostuvo que existe una opinión “ampliamente compartida” entre la militancia y la dirigencia de Concordia respecto de que “los mecanismos utilizados para definir candidaturas en los últimos procesos electorales derivaron en resultados adversos, debilitaron la organización partidaria, desalentaron la participación y alejaron a numerosos compañeros y compañeras de la construcción política”.

Parten de la base de que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) serán suspendidas, a pesar de que aún el oficialismo no ha enviado un proyecto propio a la Legislatura provincial. Se toman de las señales que ha enviado el Gobierno.

Y dan por hecho que las objeciones que plantea la UCR hacia el interior del frente oficialista no serán suficientes para sostener la herramienta que fue mantenida en la reforma política de 2024.

En este contexto, entienden que el PJ se ve obligado a generar un mecanismo propio, “transparente y participativo para seleccionar candidatos, garantizando igualdad de oportunidades y respeto por la voluntad de afiliados y afiliadas”.

En otras palabras, asegurar con tiempo que no se repita la historia de 2025, cuando la suspensión de las PASO para las legislativas nacionales metió al PJ en una discusión por el financiamiento de su interna que nunca terminó de saldarse.

La interna de 2025 se cayó porque sólo una lista cumplió con la cantidad de avales requeridos, pero su realización –en una versión económica, sin contratar los servicios logísticos del Correo- había generado muchas dudas sobre su transparencia.

Un año después, el PJ de Concordia reivindica las internas como una “herramienta histórica del peronismo para canalizar democráticamente sus distintas expresiones”. Sostiene que lejos de debilitar al partido “las internas ordenan la competencia bajo reglas claras y fortalecen la unidad a partir del voto de la militancia”.

“La verdadera unidad —afirman— no se construye suprimiendo el debate, sino garantizando que todos los sectores puedan expresarse en igualdad de condiciones”.

Argumentos

El documento partidario da a entender que también prevén que el gobernador Rogelio Frigerio convoque a elecciones provinciales en junio, una alternativa que acelera los tiempos. Por eso piden un proceso interno “ordenado y transparente”, a fin de que el peronismo “llegue a 2027 unido, organizado y fortalecido, en condiciones de competir en cada localidad de la provincia y recuperar los gobiernos nacional, provincial, y los municipales que hoy no están en manos del justicialismo”.

La nota envida al Consejo Provincial sostiene que existe tiempo suficiente para organizar internas en noviembre o diciembre de 2026, “siempre que haya voluntad política”.

De ese modo, el PJ podría iniciar 2027 con las candidaturas definidas y “concentrar esfuerzos en construir una alternativa sólida frente al modelo de especulación financiera, pérdida de soberanía, desocupación, ajuste y deterioro de derechos sociales” que atribuyen a los gobiernos de Javier Milei y Rogelio Frigerio.

En el pedido -publicado por el sitio de noticias concordiense Tarea Fina- se remarca que la unidad del peronismo “no debe surgir de acuerdos entre minorías dirigenciales, sino de un proceso amplio de participación, debate y decisión colectiva”. Sostiene que la historia del movimiento demuestra que “cuando la militancia puede expresarse, el partido se fortalece y recupera legitimidad”.

Por eso la convocatoria a internas “no debe interpretarse como un factor de división, sino como la herramienta más genuina para consolidar la unidad y afrontar con mayor fortaleza los desafíos electorales”.

¿Sólo en Concordia?

El Consejo Departamental advierte que, si el PJ provincial no convoca ni organiza las internas solicitadas, Concordia impulsará igualmente un “proceso de participación y elección interna, junto a organizaciones políticas, sociales y gremiales de la ciudad, utilizando los recursos disponibles”.

Aseguran que lo harán “con el mismo espíritu democrático que inspira la presentación, convencidos de que la participación de la militancia es el principal patrimonio del justicialismo” y que “a democracia interna es una responsabilidad que no puede postergarse”.

La nota lleva las firmas del Consejo Departamental del PJ Concordia, P.A.R., Javier Orduna, José Scheifler, Marcelo Cresto, Armando Gay, Claudia Villalba, Carolina Amiano, Pablo Bovino, Pedro Antonio Pérez, Juan José Simonetti, Walter Corrado, Aldo Álvarez, Ángel Giano, Gustavo Bordet, Enrique Cresto, Florencia Busti, Claudio Ava Aispuru, Tito Strasera, Elíseo Blanco, Martín Santana, Mario Garramone, Walter Gastón Suazo Lezcano, Monzon Nahir Magali, Ariel Romero, además de agrupaciones locales y militantes del departamento.Fuente: Página Política