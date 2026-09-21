INTENTAN USURPAR TERRENOS DEL FERROCARRIL

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En horas del mediodía de este domingo 20 de septiembre, personal de Comisaría Tercera intervino en inmediaciones de calles Bolivia y M. Bernard, a raíz de un llamado telefónico mediante el cual un vecino alertó sobre que dos masculinos se encontrarían instalando una casilla en un terreno del sector.

Al arribar al lugar, los funcionarios policiales identificaron a dos personas mayores de edad, quienes manifestaron haber mantenido comunicación con encargados de los terrenos pertenecientes al ferrocarril y haber solicitado autorización para instalarse en el lugar.

Ante el requerimiento del personal policial, las personas no pudieron exhibir documentación o constancia que acreditara la autorización invocada.

En consecuencia, y con el objeto de evitar inconvenientes y preservar la situación existente, se les indicó que retiraran la casilla del terreno hasta tanto pudieran acreditar la correspondiente autorización.

Se realizaron las actuaciones de rigor.