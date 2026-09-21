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Mercado Local

Récord de exportaciones de energía

  • Argentina registró en agosto un superávit comercial de USD 2.183 millones, uno de los valores más altos de la historia para ese mes.
  • El principal impulso vino de las exportaciones de energía, que aumentaron 41%.

Superávit fiscal

  • El Gobierno registró en agosto un superávit primario de $1,99 billones, es decir, tuvo ingresos superiores a sus gastos antes del pago de intereses.
  • Con este resultado, acumula saldo primario positivo en 29 de los últimos 32 meses.

Acciones argentinas

  • Las empresas locales tuvieron una semana negativa y las acciones cayeron en promedio 2,4% en dólares.
  • Las compañías energéticas fueron de las más afectadas por la baja internacional del petróleo, acompañadas por retrocesos en los bancos.
Contenido del artículo
Fuente Outlier

Bonos y Riesgo País

  • Los bonos argentinos también cedieron en el exterior, lo que llevó al Riesgo País a subir.

Canje de deuda

  • El Ministerio de Economía lanzó una propuesta para que los inversores puedan cambiar certificados de deuda de muy corto plazo (Lelink) por títulos públicos con vencimientos más largos.

Aprobación presidencial

  • La aprobación de la gestión del presidente Milei se mantuvo en 42% por tercer mes consecutivo.

Mercado Internacional

El petróleo cae con fuerza

  • El WTI se ubica cerca de USD 92 por barril y el Brent cerca de USD 100, sus niveles más bajos en casi dos semanas.
  • La baja se relaciona con la recuperación parcial de los envíos de combustible de Arabia Saudita y con mayores expectativas de una posible salida diplomática entre Estados Unidos e Irán.

Las bolsas comienzan la semana positivas

  • Después de la reciente suba de tasas de la Fed, los mercados accionarios mostraron estabilidad en Nueva York y comenzaron la semana con avances en Asia y Europa.
  • El impulso está concentrado especialmente en las empresas de tecnología, semiconductores e inteligencia artificial.

Bajan las tasas de largo plazo

  • La caída del petróleo ayudó a reducir nuevamente los rendimientos de los bonos estadounidenses.
  • El rendimiento del Treasury a 10 años, que había vuelto a acercarse al 5%, comenzó a retroceder.

Expectativa por la reunión Trump–Xi

  • Uno de los principales focos de la semana será la reunión prevista para el jueves 24 entre Estados Unidos y China.
  • Entre los temas centrales están la tregua comercial, los aranceles y posibles acuerdos sobre compras de productos agrícolas estadounidenses.

Oro firme

  • El oro se mantiene por encima de los USD 4.400 por onza, mientras que los principales granos —trigo, maíz y soja— operaron con leves bajas.

Elena Alonso

@diario_analisis_litoral
Analisis Litoral

@diario_analisis_litoral

Periodismo de investigación y actualidad en el Litoral. 20 Años de Rigor Periodistico (2006 - 2026) . Lee las noticias del día aquí:
  • Máximo Kirchner habría sorprendido con una fuerte declaración en medio de la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner. El dirigente habría pedido que cualquier condena recaiga sobre él y que su madre sea liberada, argumentando que "el país la necesita" y que sería la única dirigente capaz de sacar a la Argentina adelante. La frase rápidamente generaría repercusiones en redes sociales y abriría un nuevo debate entre sus seguidores y detractores. ⚠️ CONTENIDO FICTICIO. Esta publicación es humorística y no corresponde a una declaración real. #Argentina ,#Politica, #Viral,#AnalisisLitoral, #EntreRios, #PoliticaEntreRios, #Concordia, #Parana, #PoliticaArgentina, #LitoralArgentino, #Federalismo, #Poder, #Actualidad, @eloncecom, @elentrerios, @diarioriouruguay, @infobae, @todonoticias, @lanacion, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
    2 horas ago
  • LOS POLÉMICOS AMIGOS DE FANTINO - Adán Bahl y Guillermo Michel, los PELIGROSOS candidatos que son bancados por Fantino#AnalisisLitoral, #EntreRios, #PoliticaEntreRios, #Concordia, #Parana, #PoliticaArgentina, #LitoralArgentino, #Federalismo, #Poder, #Actualidad, @eloncecom, @elentrerios, @diarioriouruguay, @infobae, @todonoticias, @lanacion, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
    2 horas ago
  • 2 horas ago
  • 1 día ago
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