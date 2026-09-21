Máximo Kirchner habría sorprendido con una fuerte declaración en medio de la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner. El dirigente habría pedido que cualquier condena recaiga sobre él y que su madre sea liberada, argumentando que "el país la necesita" y que sería la única dirigente capaz de sacar a la Argentina adelante. La frase rápidamente generaría repercusiones en redes sociales y abriría un nuevo debate entre sus seguidores y detractores. ⚠️ CONTENIDO FICTICIO. Esta publicación es humorística y no corresponde a una declaración real. #Argentina ,#Politica, #Viral,#AnalisisLitoral, #EntreRios, #PoliticaEntreRios, #Concordia, #Parana, #PoliticaArgentina, #LitoralArgentino, #Federalismo, #Poder, #Actualidad, @eloncecom, @elentrerios, @diarioriouruguay, @infobae, @todonoticias, @lanacion, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com