Mercado Local
Récord de exportaciones de energía
- Argentina registró en agosto un superávit comercial de USD 2.183 millones, uno de los valores más altos de la historia para ese mes.
- El principal impulso vino de las exportaciones de energía, que aumentaron 41%.
Superávit fiscal
- El Gobierno registró en agosto un superávit primario de $1,99 billones, es decir, tuvo ingresos superiores a sus gastos antes del pago de intereses.
- Con este resultado, acumula saldo primario positivo en 29 de los últimos 32 meses.
Acciones argentinas
- Las empresas locales tuvieron una semana negativa y las acciones cayeron en promedio 2,4% en dólares.
- Las compañías energéticas fueron de las más afectadas por la baja internacional del petróleo, acompañadas por retrocesos en los bancos.
Bonos y Riesgo País
- Los bonos argentinos también cedieron en el exterior, lo que llevó al Riesgo País a subir.
Canje de deuda
- El Ministerio de Economía lanzó una propuesta para que los inversores puedan cambiar certificados de deuda de muy corto plazo (Lelink) por títulos públicos con vencimientos más largos.
Aprobación presidencial
- La aprobación de la gestión del presidente Milei se mantuvo en 42% por tercer mes consecutivo.
Mercado Internacional
El petróleo cae con fuerza
- El WTI se ubica cerca de USD 92 por barril y el Brent cerca de USD 100, sus niveles más bajos en casi dos semanas.
- La baja se relaciona con la recuperación parcial de los envíos de combustible de Arabia Saudita y con mayores expectativas de una posible salida diplomática entre Estados Unidos e Irán.
Las bolsas comienzan la semana positivas
- Después de la reciente suba de tasas de la Fed, los mercados accionarios mostraron estabilidad en Nueva York y comenzaron la semana con avances en Asia y Europa.
- El impulso está concentrado especialmente en las empresas de tecnología, semiconductores e inteligencia artificial.
Bajan las tasas de largo plazo
- La caída del petróleo ayudó a reducir nuevamente los rendimientos de los bonos estadounidenses.
- El rendimiento del Treasury a 10 años, que había vuelto a acercarse al 5%, comenzó a retroceder.
Expectativa por la reunión Trump–Xi
- Uno de los principales focos de la semana será la reunión prevista para el jueves 24 entre Estados Unidos y China.
- Entre los temas centrales están la tregua comercial, los aranceles y posibles acuerdos sobre compras de productos agrícolas estadounidenses.
Oro firme
- El oro se mantiene por encima de los USD 4.400 por onza, mientras que los principales granos —trigo, maíz y soja— operaron con leves bajas.
Elena Alonso
Analisis Litoral
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