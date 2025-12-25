Perdieron el control del auto

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Personal de la Comisaría Quinta de Concordia acudió a Avenida Monseñor Rosch frente al Club Profesionales, lugar que fue escenario de un accidente de tránsito.

Por motivos que se tratan de establecer, un joven de 20 años de edad, acompañado por una mujer y otro sujeto, en momentos en que circulaba por la avenida en su vehículo un Volkswagen Bora, perdió el control y volcó sobre el asfalto.

Todos los ocupantes del vehículo fueron trasladados al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde se aguardaba información sobre el carácter de las lesiones sufridas.Fuente: Policía de Concordia