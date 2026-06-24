DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Los viejos olvidados, las esperas interminables y una reforma que ya no puede seguir postergándose

La crisis del PAMI se ha convertido en uno de los dramas silenciosos más graves de la Argentina. Mientras la política se consume entre disputas y denuncias pasajeras, millones de jubilados enfrentan demoras en turnos médicos, falta de prestadores y un sistema que parece incapaz de dar respuestas a tiempo.

Hay escándalos que ocupan horas de televisión y hay dramas silenciosos que apenas consiguen unos segundos de atención. Mientras la Argentina se consume entre denuncias, peleas partidarias y discusiones que duran lo que dura una tendencia en las redes sociales, millones de jubilados enfrentan un problema infinitamente más grave: conseguir atención médica en tiempo y forma.

No se trata de una exageración. Se trata de una realidad cotidiana. Un jubilado que necesita un especialista. Una persona mayor que requiere un estudio. Una familia que llama desesperada buscando una respuesta. Y del otro lado, una frase que se repite con demasiada frecuencia: “Hay turno para dentro de veinte o treinta días”.

¿Puede una urgencia esperar un mes? ¿Puede un adulto mayor convivir con el dolor, la incertidumbre o el temor hasta que el sistema tenga disponibilidad?

Seguramente existan miles de ejemplos a lo largo y ancho del país. Uno solo, ocurrido recientemente en Rosario, alcanza para ilustrar el drama. Ante un pedido de atención médica urgente en urología, la respuesta fue simple y brutal: turno dentro de veinte días.

No se trata de buscar culpables individuales. Se trata de preguntarnos qué hicimos como sociedad para llegar hasta aquí. ¿Qué hicieron quienes durante décadas administraron el sistema? ¿Qué hicieron quienes multiplicaron beneficios previsionales sin garantizar la sustentabilidad futura? ¿Qué hicieron quienes conservaron regímenes de privilegio mientras millones de jubilados cobran haberes mínimos? ¿Qué hacen los legisladores nacionales que evitan discutir las reformas estructurales que el país necesita? Y, sobre todo, ¿qué hacemos nosotros?

Detrás de las demoras hay otro problema que pocos se animan a mencionar: la falta de médicos. Muchos profesionales consideran insuficientes los valores que perciben por las prestaciones del PAMI. Otros se retiran del sistema. Algunos restringen la cantidad de pacientes. El resultado es conocido: menos especialistas, menos turnos y más esperas.

La ecuación termina siendo perversa. Porque un médico mal remunerado difícilmente pueda brindar la calidad que merece un paciente. Y un paciente que esperó toda una vida para jubilarse no merece transformarse en un número dentro de una interminable fila administrativa.

Lo que no se dice es que el problema del PAMI no nació con Javier Milei. Tampoco comenzó con Alberto Fernández, Mauricio Macri o Cristina Kirchner. La crisis es producto de décadas de improvisaciones, ampliaciones sin financiamiento suficiente, utilización política de las estructuras del Estado y ausencia de reformas profundas. La dirigencia argentina lleva años pateando la discusión hacia adelante y mientras oficialismo y oposición se señalan mutuamente, los más viejos siguen esperando. Esperando un turno. Esperando un medicamento. Esperando una prótesis. Esperando una cirugía. Esperando respuestas.

Existe además otro tema que casi nadie quiere abordar. La Argentina envejece. Cada vez habrá más jubilados y menos trabajadores activos sosteniendo el sistema. El desafío exige reformas profundas, acuerdos políticos y una mirada que trascienda las próximas elecciones. Existen proyectos de reorganización previsional y propuestas de modernización del sistema de salud que duermen en los despachos del Congreso. Sin embargo, la política parece más preocupada por los enfrentamientos diarios que por debatir cómo garantizar dignidad a quienes trabajaron toda una vida.

Resulta llamativo observar cómo gran parte del sistema político y mediático se escandaliza por denuncias menores o por quién recibió algunos cientos de miles de pesos en tal o cual expediente. Pero pocas veces se escandaliza por un jubilado que debe esperar treinta días para ver a un especialista. Pocas veces se conmueve por una persona mayor que no consigue un médico. Pocas veces exige una reingeniería integral del PAMI. Y pocas veces pregunta por qué nadie se sienta alrededor de una mesa para construir una solución de largo plazo.

Esta no debería ser una discusión entre oficialismo y oposición. Debería ser una causa nacional. El presidente Javier Milei, su equipo, las autoridades del PAMI, gobernadores, diputados y senadores tienen la oportunidad histórica de dejar de administrar la decadencia y comenzar a diseñar una transformación profunda. Una verdadera reingeniería institucional basada en la digitalización, la recuperación del prestigio médico, una mayor cantidad de prestadores, mejores incentivos, controles transparentes y una gestión moderna con una única prioridad: el afiliado.

Detrás de cada expediente hay una vida. Detrás de cada turno demorado hay una persona que trabajó, aportó y ayudó a construir la Argentina que hoy habitamos. Nuestros viejos no son un gasto. Son una deuda moral. Y quizás el verdadero escándalo nacional no sea aquello que domina los titulares. Tal vez esté en el silencio de un jubilado esperando que alguien lo atienda, en la angustia de una familia que llama una y otra vez buscando una respuesta o en una sociedad que, lentamente, se ha acostumbrado a convivir con lo inaceptable.

La pregunta permanece abierta y debería interpelar a todos, sin distinción partidaria. ¿Es tan imposible sentar a oficialismo y oposición alrededor de una misma mesa para reconstruir el PAMI y devolverle la excelencia que alguna vez convirtió al sistema sanitario argentino en un motivo de orgullo? ¿Podrán diputados y senadores dejar de lado las mezquindades, las especulaciones y las conveniencias de corto plazo para pensar en quienes, con su trabajo y esfuerzo, sostuvieron durante décadas el país que hoy habitamos?

Porque todavía estamos a tiempo. Y porque una sociedad que abandona a sus mayores termina abandonando también su propia memoria. Tal vez allí resida la verdadera medida de la grandeza de una Nación: no en sus discursos, ni en sus estadísticas, ni en sus disputas políticas, sino en la forma en que honra, protege y cuida a quienes ya entregaron una vida entera de trabajo y hoy solo esperan algo tan elemental como ser atendidos con dignidad.