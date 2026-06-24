Intendentes vecinalistas expresaron su acompañamiento a la reforma previsional

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En el marco del tratamiento del proyecto de reforma del sistema previsional, intendentes vecinalistas participaron de una reunión con senadores provinciales, donde valoraron la apertura al diálogo y manifestaron su acompañamiento al proceso de discusión.

Del encuentro participaron los intendentes Mario Socolovsky y Ulises Tomassi, quienes coincidieron en la necesidad de avanzar en una reforma que permita garantizar la sostenibilidad del sistema previsional, incorporando las particularidades del ámbito municipal.

Socolovsky destacó el intercambio generado durante la reunión y señaló que “hubo sugerencias interesantes sobre la situación de los municipios, ya que hay artículos que pueden afectar sus recursos, como el realizar mayores aportes jubilatorios”. En esa línea, agregó que “también se habló de los municipios con jubilados en la Caja provincial que son deficitarios”.

Asimismo, indicó que se plantearon alternativas para una implementación progresiva de algunos aspectos de la reforma. “Se propuso que la aplicación sea de forma gradual, tal como otros puntos del proyecto, y esto fue bien recepcionado por los legisladores”, afirmó.

Por su parte, Tomassi valoró especialmente la instancia de participación y diálogo institucional. “Rescato la posibilidad de intercambio y diálogo. Agradecemos que nos hayan hecho partícipes para trasladar nuestras inquietudes y sugerencias; quedaron abiertas las puertas para sumar alternativas desde el bloque vecinalista”, expresó.

El intendente de Cerrito subrayó además que la reforma previsional constituye una discusión necesaria. “Creemos que esta reforma es necesaria y hay que realizarla tarde o temprano. El objetivo es encontrar criterios de consenso para salvaguardar la existencia de la Caja de Jubilaciones sin que los trabajadores se vean mayormente perjudicados”, sostuvo.

En ese sentido, manifestó la predisposición del sector vecinalista a contribuir activamente en la búsqueda de soluciones. “Estamos dispuestos a sumar iniciativas, incluso para ayudar a financiar la Caja”, indicó, y agregó que también se abordó “la necesidad de inversiones y estrategias que permitan generar recursos para paliar el déficit que la Caja afronta permanentemente”.

Finalmente, Tomassi definió el encuentro como positivo y ratificó la voluntad de continuar trabajando de manera conjunta. “Fue un encuentro fructífero y estamos a disposición para seguir trabajando en conjunto”, concluyó.

Durante la reunión, las partes acordaron continuar el intercambio y avanzar en la presentación de propuestas por escrito, consolidando un proceso de diálogo que busca construir consensos en torno a una reforma estructural para el sistema previsional entrerriano.