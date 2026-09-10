Horror en un micro de larga distancia: una mujer viajó con su hijo de 12 años muerto en brazos

El estremecedor hecho ocurrió sobre un micro que circulaba en cercanías de Estación Torrent con destino a Misiones
El micro de larga distancia circulaba en su ruta definida de forma normal, el pasado miércoles, cuando sobre la Ruta Nacional N° 14 y llegando a la Estación Torrent, un nene de 12 años yacía muerto en los brazos de su madre.
El transporte pertenece a la empresa Vía Bariloche/ Vía Tac, que complía su recorrido desde la localidad de Campana y el destino final era la terminal de la provincia de Misiones.
Una mujer viajaba junto a su hijo de 12 años y durante la noche se habría producido el deceso. Por el momento, se encuentra en materia de investigación el tiempo que transcurrió desde que el menor murió hasta que se advierte a las autoridades.
La declaración del chofer del micro de larga distancia
Fue el mismo chofer de apellido Aranda, quien realizó el llamado de urgencia pidiendo asistencia de la policía cuando circulaba por la ruta nacional N° 14, a la altura del kilómetro 635.
Los agentes de la policía local se hicieron presentes junto a una ambulancia que iba a constatar si el menor presentaba signos vitales y brindar asistencia, tras evaluar el caso.
De acuerdo a la información que reporta El Litoral, nene se le practicó maniobras de RCP y lograron reanimarlo, pero volvió a sufrir un colapso y murió.
El reporte del caso indica que habría sufrido un paro cardiorrespiratorio. El menor padecía parálisis cerebral, síndrome de West y una patología cardiovascular.
El cadáver del menorfue trasladado al Hospital San Juan Bautista de Santo Tomé, en donde los primeros exámenes forenses confirmaronque había sufrido un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de las patologías previas.
La Justicia abrió una causa por “averiguación de causal de muerte” y ordenó la autopsia del cuerpo para determinar la causa de la muerte, y confirmar que quede descartada la participación de terceros.
Corrupción en Entre Ríos: 20 años de poder, causas y patrimonios bajo la lupa
9 septiembre, 2026 por Redacción
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La corrupción en Entre Ríos vuelve a quedar bajo la lupa. La detención de Sergio Urribarri, luego de que su condena quedara firme, y el avance del proceso para ejecutar el decomiso de bienes alcanzados por la sentencia abren una discusión que va mucho más allá de un exgobernador: ¿qué ocurrió con el dinero, los bienes y los patrimonios construidos durante dos décadas de poder político en la provincia?
Durante aproximadamente veinte años, una misma matriz política ocupó buena parte del poder provincial y municipal. Hubo elecciones, internas, cambios de nombres y recambios de funcionarios, pero también una dirigencia que acumuló enormes cuotas de poder. Hoy, ese período comienza a ser observado desde otra perspectiva: la de las causas judiciales, las condenas y, cada vez más, la del patrimonio. Mas información en el link de comentarios. #AnalisisLitoral, #Argentina, #Noticias, #Actualidad, #Periodismo, #Politica, #Economia, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Interior, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
honorablemente impolutos !! El diputado Nicolás Alfredo Trotta enumeró los insultos de Milei al periodismo: "Hoy la censura es pretender intimidar a los medios para que los periodistas duden antes de realizar una investigación al poder de turno".#AnalisisLitoral, #JusticiaArgentina, #PoliticaArgentina, #Corrupcion, #Impunidad, #Poder, #Argentina, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Noticias, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @a24com, @ambitocom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres
LA LIBERTAD AVANZA VA POR EL JUICIO POLÍTICO A LA JUEZA QUE FRENÓ LA BAJA DE IMPUTABILIDAD
La decisión de la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, de suspender durante 60 días la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años provocó una fuerte reacción política.
Desde La Libertad Avanza bonaerense confirmaron que avanzarán con un pedido de juicio político y destitución contra la magistrada.
El oficialismo cuestiona que una decisión judicial pueda suspender la aplicación de una normativa aprobada por el Congreso y sostiene que la medida termina obstaculizando una herramienta destinada a enfrentar el delito juvenil.
Sebastián Pareja apuntó duramente contra la jueza y sostuvo que su decisión responde a intereses vinculados con sectores de la política bonaerense.
Pero el conflicto no quedó solamente en el terreno político. La asociación civil Usina de Justicia también impulsó una denuncia penal contra la magistrada por presunto abuso de autoridad y usurpación de funciones.
El fallo había hecho lugar a un hábeas corpus presentado por una organización vinculada al sacerdote Pepe Di Paola y argumentó, entre otros aspectos, la falta de infraestructura adecuada para alojar a los jóvenes alcanzados por el nuevo régimen.
Ahora se abre una nueva batalla institucional: ¿puede la Justicia suspender la aplicación de una ley aprobada por el Congreso? ¿Dónde termina la facultad de los jueces y dónde comienza la responsabilidad de quienes legislan sobre seguridad?
El caso promete convertirse en un nuevo capítulo de la creciente tensión entre Justicia, política y seguridad en la provincia de Buenos Aires.
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