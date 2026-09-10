Horror en un micro de larga distancia: una mujer viajó con su hijo de 12 años muerto en brazos

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El estremecedor hecho ocurrió sobre un micro que circulaba en cercanías de Estación Torrent con destino a Misiones

El micro de larga distancia circulaba en su ruta definida de forma normal, el pasado miércoles, cuando sobre la Ruta Nacional N° 14 y llegando a la Estación Torrent, un nene de 12 años yacía muerto en los brazos de su madre.

El transporte pertenece a la empresa Vía Bariloche/ Vía Tac, que complía su recorrido desde la localidad de Campana y el destino final era la terminal de la provincia de Misiones.

Una mujer viajaba junto a su hijo de 12 años y durante la noche se habría producido el deceso. Por el momento, se encuentra en materia de investigación el tiempo que transcurrió desde que el menor murió hasta que se advierte a las autoridades.

La declaración del chofer del micro de larga distancia

Fue el mismo chofer de apellido Aranda, quien realizó el llamado de urgencia pidiendo asistencia de la policía cuando circulaba por la ruta nacional N° 14, a la altura del kilómetro 635.

Los agentes de la policía local se hicieron presentes junto a una ambulancia que iba a constatar si el menor presentaba signos vitales y brindar asistencia, tras evaluar el caso.

De acuerdo a la información que reporta El Litoral, nene se le practicó maniobras de RCP y lograron reanimarlo, pero volvió a sufrir un colapso y murió.

El reporte del caso indica que habría sufrido un paro cardiorrespiratorio. El menor padecía parálisis cerebral, síndrome de West y una patología cardiovascular.

El cadáver del menorfue trasladado al Hospital San Juan Bautista de Santo Tomé, en donde los primeros exámenes forenses confirmaronque había sufrido un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de las patologías previas.

La Justicia abrió una causa por “averiguación de causal de muerte” y ordenó la autopsia del cuerpo para determinar la causa de la muerte, y confirmar que quede descartada la participación de terceros.