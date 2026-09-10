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Llega el frío intenso a Entre Ríos además de fuertes tormentas: cuando será

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Caompartir la informacion

El cambio de tiempo en Entre Ríos comenzará este viernes con tormentas y el avance de un frente frío que provocará un pronunciado descenso de las temperaturas durante el fin de semana. Después de una jornada con máxima cercana a los 21 grados, el termómetro apenas alcanzaría los 12 grados el sábado y los 13 el domingo, anticipó el meteorólogo Sergio Jalfin.

La transición estará marcada inicialmente por lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para gran parte del centro y norte entrerriano durante la mañana y el mediodía del viernes, mientras que posteriormente las condiciones comenzarían a mejorar y se haría sentir el ingreso del aire frío.

“Vuelve el frío intenso para el fin de semana. Este viernes se dará otro día templado con máxima de 21 grados. Algún chaparrón puede caer en la tarde con mucha nubosidad y un frente frío intenso llega al centro del país este fin de semana”, explicó Jalfin.

Máximas de apenas 12 y 13 grados

El descenso térmico será marcado respecto de las condiciones previstas para el viernes. “Vuelve el frío, lamentablemente, con máximas de 12 grados para el sábado y 13 el domingo y mínimas de 7 grados”, precisó el meteorólogo sobre el panorama esperado.

El contraste se producirá en pocas horas. Mientras el viernes conservará características más templadas, el sábado y domingo volverán a presentar condiciones propias del invierno. “Este viernes, días muy acordes a la época, primaverales, pero el invierno otra vez presente con todo el fin de semana”, sintetizó Jalfin.

El especialista aclaró que, después del pasaje del sistema, no se esperan precipitaciones importantes durante el fin de semana. “Este viernes algún chaparrón con la llegada de este frente frío no se puede descartar; después, fin de semana en general muy nublado, algo ventoso, frío, pero con muy baja chance de alguna llovizna el sábado tal vez, no más que eso”, señaló.

Alerta por tormentas para Entre Ríos

Antes del ingreso definitivo del aire frío, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por tormentas para Diamante, Paraná, Villaguay, La Paz, Federal, Nogoyá, San Salvador, Concordia, Federación y Feliciano.

De acuerdo con el organismo, el área podrá ser afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Los fenómenos podrían estar acompañados por granizo, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas intensas.

El SMN estimó acumulados de entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de que esas cifras sean superadas de manera puntual. Hacia la tarde del viernes, las condiciones tenderían a mejorar y comenzaría a percibirse con mayor intensidad el descenso térmico asociado al frente frío.

Un septiembre más frío de lo habitual

El episodio del fin de semana no será aislado. Jalfin advirtió que septiembre viene mostrando temperaturas inferiores a los registros habituales y que esa tendencia persistirá durante buena parte del mes. “Es un septiembre anómalamente frío en gran parte del país”, sostuvo.

Para la próxima semana, las temperaturas máximas se ubicarían generalmente entre 16 y 18 grados, aunque alguna jornada podría acercarse a los 20 hacia el final del período. En cuanto a las precipitaciones, el panorama sería estable durante varios días después del frente.

“Gran parte de la próxima semana con buen tiempo, pero sigue frío”, anticipó. Ante la continuidad de temperaturas inferiores a las habituales para septiembre, Jalfin dejó una recomendación concreta: “Por ahora el consejo: no guarden el abrigo”.

Por qué El Niño todavía no trae más lluvias

La escasez de precipitaciones durante el comienzo de septiembre puede resultar llamativa ante la presencia del fenómeno de El Niño. Sin embargo, Jalfin explicó que no se puede establecer una relación automática entre ese fenómeno y mayores lluvias en Entre Ríos.

“El error es pensar que el fenómeno de El Niño es el único fenómeno que tenemos como consecuencia en nuestra región”, indicó. Si bien reconoció que existe una señal vinculada al Pacífico ecuatorial, remarcó que actualmente otros factores atmosféricos tienen mayor peso sobre el centro y sur de Argentina y parte del Litoral.

“Lo que está predominando son otras señales, otros forzantes en la escala regional, en lo que es el centro y sur de Argentina, también parte del Litoral, que están predominando por sobre el fenómeno de El Niño. Entonces no estamos viendo esa señal”, explicó.

Frentes fríos que se repiten cada semana

Entre los factores que actualmente dominan la circulación atmosférica aparece un persistente aporte de aire proveniente de latitudes altas. Esa configuración favorece el ingreso reiterado de sistemas frontales y dificulta que el aire cálido y húmedo se instale sobre la región.

“Hay una circulación antártica muy marcada que está impulsando frentes fríos todas las semanas y por eso está, de alguna manera, limitando la llegada del aire caliente y húmedo al Litoral y también a la provincia de Buenos Aires”, detalló Jalfin.

Ese patrón, según el meteorólogo, explica las dos características que marcaron el inicio del mes: “Por ese motivo hace más frío de lo normal y está lloviendo menos de lo normal”.

Cuándo podría cambiar el panorama

Las proyecciones no muestran una modificación inmediata. Jalfin estimó que esta circulación podría continuar al menos hasta alrededor del 20 de septiembre, por lo que todavía quedan varias jornadas con temperaturas inferiores a las habituales y pocas precipitaciones.

“Por lo menos hasta el 20 de septiembre o un poquito más, esta circulación no se va a modificar y vamos a seguir con lluvias por debajo de lo normal y con ambiente mucho más frío”, adelantó.

El cambio podría comenzar a observarse recién hacia los últimos días del mes y, con mayor claridad, durante octubre. “En la última semana de septiembre, comenzando octubre, estaría comenzando a cambiar un poco la circulación y estarían comenzando a llegar más sistemas de mal tiempo, precipitaciones y aumento en la temperatura, pero más a partir de octubre”, explicó.

Fuente: Elonce

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