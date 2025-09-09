Violencia en Concordia. Menor de edad mató a una vecina de un cuchillazo

El hecho de sangre ocurrió este martes en el barrio La Llamarada.

Detalles

De acuerdo a fuentes extraoficiales, el homicidio se produjo en el marco de un enfrentamiento entre dos familias vecinas que acumulan denuncias por episodios de violencia. En medio de la pelea, una menor de 14 años apuñaló a una mujer de 26.

La víctima fue trasladada al hospital Masvernat por un vecino, donde confirmaron su muerte. La mujer fue identificada como Jesica Noemí Bravo.

La Policía trabajó en el lugar para dilucidar las circunstancias del homicidio.

De acuerdo a las primeras informaciones, la presunta autora del ataque sería una adolescente. Por el caso, al menos cuatro personas fueron demoradas y quedaron a disposición de la Justicia.

En el lugar trabaja personal de la Comisaría Cuarta por jurisdicción. También se hicieron presentes el fiscal Martín Núñez, la fiscal Natalia Conti y efectivos de la Jefatura Departamental Concordia.