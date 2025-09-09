Denuncian a concejal de Juntos por Entre Ríos por presunto robo de energía eléctrica

La oposición en el Concejo Deliberante de Gualeguaychú denunció al jefe de la bancada de Juntos, Jorge Roko, por supuesto robo de energía. En julio último, el edil estuvo envuelto en otra polémica por cuanto habría tenido empleada en su casa particular a una trabajadora del municipio.

Desde la oposición en el Concejo del sur provincial solicitaron información a la Cooperativa Eléctrica Gualeguaychú a la vez que exigieron que el intendente Mauricio Davico (Juntos) se expida al respecto.

“Estamos a la espera de ver qué medidas toma el presidente municipal, Mauricio Davico, porque se trata de un hecho grave, de un delito”, dijo el concejal del PJ, Emiliano Zapata.

Asimismo Zapata confirmó que “este martes, a primera hora, ingresamos un pedido de información a la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú, ya que tenemos la información fidedigna de que en un control de los que habitualmente realiza la empresa que provee energía a la ciudad, se constató esta irregularidad en el domicilio -Bolivar 918- del concejal oficialista Jorge Roko”.

Y sumó: “Entendemos lo de preservar la identidad de las personas, pero esperamos que la Cooperativa nos responda porque se trata de un funcionario público que, en el caso de corroborarse esta situación, estaría cometiendo un delito como el robo de energía eléctrica”.

Consultado sobre lo que espera que ocurra a partir de esta situación, Zapata opinó: “Tenemos un Jefe de Gabinete -Luciano Garro- que discrimina en las entrevistas periodísticas, funcionarios que se han visto envuelto en situaciones similares y nada ocurre. Se habla de transparencia pero existe doble vara en la gestión”.

Y agregó: “Recordemos que teníamos datos certeros de la presencia de una persona que cumplía tareas laborales en la casa del propio Roko figurando como contratada municipal y la respuesta que obtuvimos de eso fue que era empleada de Desarroollo Social cuando ninguno de los trabajadores del área la reconoce como tal”.

“Desde el gobierno local pidieron la cabeza del concejal -radical- Maximiliano Lesik por una alcoholemia positiva, deberían comportarse en el mismo sentido con Roko. Esto no es una contravención, es un delito. Vamos a esperar a tener la respuesta, vamos a seguir pidiendo información”, concluyó Zapata.

En mayo último, cuando el concejal radical Maximiliano Lesik protagonizó un incidente vial y se comprobó que tenía alcohol en sangre, Roko levantó la bandera de la corrección y pidió la expulsión de su compañero de bancada.Fuente: Radio 2820