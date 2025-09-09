Interceptaron transporte ilegal con 1.000 kilos de dorados sobre Ruta 14

Un operativo de la Policía y Recursos Naturales en el puesto Paso Cerrito detectó un camión frigorífico con más de una tonelada de dorados. La especie está protegida y su pesca y comercialización están prohibidas en Entre Ríos.

Un operativo de control vial permitió la incautación de un cargamento ilegal de pescado en Entre Ríos. La Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de la Policía, junto con inspectores de Recursos Naturales, interceptó un camión frigorífico que transportaba alrededor de 1.000 kilogramos de dorados (Salminus Brasiliensis). El procedimiento se realizó en el puesto de control Paso Cerrito, ubicado en el kilómetro 341 de la ruta nacional 14.

Un hallazgo en medio de un control de rutina

El operativo se desarrolló en la tarde del jueves 4 de septiembre, cuando los agentes detuvieron un camión Mercedes Benz con caja térmica y logos de la firma “Puerto Banús Pescadería”, con sede en Tucumán. El vehículo se desplazaba desde Concordia con destino a la localidad de Bella Vista, Corrientes.

El chofer, un hombre de 49 años domiciliado en Bella Vista, accedió a abrir la bodega del rodado. En el interior se constató el traslado de aproximadamente una tonelada de dorados, una especie protegida cuya pesca y comercialización se encuentra prohibida en Entre Ríos. La carga era transportada a granel, sin cajones ni hielo, y en el piso de la caja térmica, con restos de pasto y sangre.

Documentación irregular y decomiso

Al ser requerida la documentación, el conductor presentó una guía de tránsito de pescado emitida en la provincia de Buenos Aires, que no correspondía ni al vehículo inspeccionado ni al cargamento. Además, carecía de los certificados sanitarios exigidos para el traslado interjurisdiccional, publicó Era Verde.

Ante estas irregularidades, el personal de Recursos Naturales y de la Policía labró las actas correspondientes y procedió al decomiso. El hecho quedó encuadrado en la Ley de Pesca Nº 4.892 y normas complementarias, así como en la Ley de Interés Turístico del Dorado Nº 11.175 y su decreto reglamentario, que prohíben su captura, acopio, venta y tránsito con fines comerciales.

Especie protegida

El dorado, una de las especies más emblemáticas del litoral argentino, es considerado un recurso turístico y deportivo de gran valor. Su protección apunta a preservar la biodiversidad y evitar la depredación de los ríos de la región.

La carga decomisada fue puesta a disposición de las autoridades competentes, mientras que el conductor quedó supeditado a la causa por infracción a la normativa vigente.