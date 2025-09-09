Quiénes eran las víctimas del choque fatal en  Ruta 12: la historia de los amigos que se volvían a juntar y viajaban a pescar

Tres hombres murieron y otro resultó herido producto de un brutal siniestro vial en el kilómetro 190 de la Ruta 12. Viajaban desde el sur bonaerense para reencontrarse y realizar una excursión de pesca en Gualeguay

Habían salido de madrugada, con cañas y conservadoras, para ir a pescar. Pero en el kilómetro 190 de la Ruta Nacional 12, en un paso ferroviario poco señalizado, el viaje dio un giro irreversible. Una camioneta con cuatro amigos a bordo impactó contra un tren cerealero en movimiento. Tres murieron y uno sobrevivió. Lo que debía ser un fin de semana entre amigos terminó con familias destruidas y una comunidad en shock.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Juan Ignacio Pesalaccia (46), Darío D’Annunzio (46) y Patricio Christiansen (45). El único sobreviviente fue Diego D’Annunzio (45), hermano de Darío, quien sufrió una fractura de fémur y permanece internado en el hospital San Antonio de Gualeguay, donde evoluciona favorablemente.

En los próximos días, según informaron fuentes médicas, será trasladado a Tres Arroyos para continuar la recuperación junto a sus familiares.

Juan Ignacio Pesalaccia residía en Tres Arroyos, donde vivía junto a su pareja Lorena Novillo y sus hijos de 14 y 19 años. Hacía tres años habían emprendido juntos un negocio familiar en el centro de la ciudad: una forrajería en la intersección de las calles Colón y Lavalle. Patricio Christiansen, en tanto, pertenecía a una reconocida familia de la zona, aunque actualmente vivía en Bahía Blanca. Tres amigos murieron y uno sobrevivió con heridas graves tras el impacto con un tren en un cruce ferroviario rural

Los hermanos Darío y Diego D’Annunzio continuaban viviendo en Copetonas, en el partido de Tres Arroyos. Darío trabajaba en un campo de su familia, mientras que Diego era empleado en la delegación municipal.

Los cuatro amigos eran muy conocidos en sus comunidades. La noticia se propagó rápidamente por todas las localidades del sur bonaerense, donde vecinos y allegados expresaron su conmoción por lo ocurrido.

El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, publicó un mensaje en redes sociales para hacer llegar sus condolencias a los familiares de las víctimas “por la terrible pérdida sufrida”.

Cómo fue el accidente

En plena madrugada del sábado, cuando aún no había amanecido, una Toyota Hilux avanzaba con rumbo norte, atravesando caminos rurales en dirección a Gualeguay, en el sur entrerriano. El reloj marcaba alrededor de las 6.30 cuando la camioneta impactó contra un tren cerealero que se dirigía desde Basavilbaso hacia Puerto Guazú.

No hubo margen de reacción. El choque fue violento. Tres de los ocupantes murieron y el cuarto fue rescatado con heridas graves, entre los hierros retorcidos del vehículo.

“Dos personas fueron rescatadas de entre los hierros retorcidos: una falleció durante el traslado y la otra fue derivada al hospital de Gualeguaychú con fracturas de tibia y peroné”, detalló Jorge Moreyra, jefe de la Departamental Islas de la Policía de Entre Ríos, en diálogo con el portal El Entre Ríos.

La camioneta había salido desde Copetonas unas horas antes. Sus ocupantes planeaban encontrarse en Gualeguay con otros amigos que hacía tiempo no veían. El lugar elegido no era casual: la región es conocida por atraer a fanáticos de la pesca deportiva, especialmente por la posibilidad de capturar especies como dorado o surubí. En la caja de la camioneta, tal como se constató luego del siniestro, aún quedaban cañas y otros equipos listos para la excursión. La Toyota Hilux fue embestida por un tren cerealero en un paso a nivel sin barreras ni señalización sonora (Fotos: El debate Pregón)

El paso a nivel donde ocurrió el impacto no tiene barreras automáticas ni señalización sonora. Solo hay señalización vertical y horizontal. El cruce ferroviario de Médanos es poco conocido para quienes no son de la zona y se encuentra en un sector rural de tránsito escaso.

El jefe de Bomberos Voluntarios de Ceibas, Marcelo Paredes, explicó que por ese lugar circulan trenes de carga sin horarios establecidos, a veces hasta tres o cuatro veces por día. “Hace al menos 15 años no ocurría un accidente de estas características en el lugar”, señaló.

El tren cerealero, tras el impacto, detuvo su marcha. Ni el maquinista ni su acompañante resultaron heridos, según indicaron las autoridades.

La Ruta Nacional 12 debió ser cerrada al tránsito por varias horas, mientras trabajaban en el lugar bomberos, policías y personal de emergencias. Las pericias quedaron a cargo de la Policía de Entre Ríos.

FUENTE: El Once