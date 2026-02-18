WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

El mercado automotriz argentino recibe con expectativas la llegada de Great Wall Motor (GWM) , el gigante asiático que busca revolucionar las calles y rutas del país con una propuesta integral que combina lujo, robustez y movilidad sustentable. Con una estrategia enfocada en la innovación, GWM presenta sus marcas insignia: Haval, Poer, Tank y Ora .

A continuación, detallamos la oferta de modelos que prometen sacudir sus respectivos segmentos.

SUV de Clase Mundial: Haval y Tank

La marca Haval ya es un referente global en SUVs, y en Argentina busca consolidarse con modelos que priorizan la seguridad y el confort tecnológico.

Haval H6: Este SUV se destaca por su diseño aerodinámico y un interior cargado de pantallas digitales y asistentes de conducción (ADAS). Es la mezcla perfecta entre un vehículo familiar y un cómodo transporte urbano.

Tank 300: Para los amantes del off-road puro, llega la línea Tank. El Tank 300 combina una estética "retro-robusta" con capacidades 4×4 de alto desempeño, compitiendo directamente con los todoterrenos más legendarios del mercado.

Utes: La Fuerza de Trabajo de GWM Poer

En un país con una fuerte cultura agroindustrial, las camionetas son protagonistas. La GWM Poer (también conocida como GWM Ute) llega para desafiar a las líderes del segmento.

Poer Series: Esta pick-up no solo ofrece una capacidad de carga y remolque envidiable, sino que redefine lo que esperamos de una “camioneta de trabajo” al incluir terminaciones de lujo, cámaras 360° y una suavidad de marcha sorprendente tanto en asfalto como en ripio.

Electromovilidad: El Estilo Vanguardista de Ora

GWM no deja de lado el futuro eléctrico. A través de su marca Ora , presenta una visión fresca y moderna de la movilidad cero emisiones.

Ora 03 (Funky Cat): Con un diseño inspirado en líneas clásicas pero con una ejecución futurista, este compacto eléctrico promete autonomía eficiente y una agilidad ideal para el tráfico de ciudades como Buenos Aires, Córdoba o Rosario. Es la apuesta de la marca para quienes buscan sostenibilidad sin perder el estilo.