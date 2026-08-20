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El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el concordiense Mario Grinman, se refirió a la situación de la actividad económica y reconoció el impacto que atraviesan empresas y trabajadores en medio del proceso de transformación del país.

“Las transformaciones implican sacrificios, significan dolor”, afirmó durante la apertura de la 23ª Conferencia del Council of the Americas, que se realiza este jueves en el Alvear Palace.

“¿La estamos pasando bien? No. Hay empresas que la están pasando mal, hay empresas que han cerrado y se han perdido puestos de trabajo”, reconoció el titular de la CAC, en la misma línea de lo que había dicho tras la reunión del G6 con Manuel Adorni, cuando advirtió que “algunos vamos a quedar por el camino, pero es el precio que hay que pagar”.

“Si ese es el precio que tenemos que pagar los argentinos para transformar nuestro país y para que nuestros nietos puedan vivir en un país normal y creíble, vale la pena”, reafirmó hoy.

Excelente reunión con Susan Segal @s_segal, presidente y CEO de Americas Society/Council of the Americas @ASCOA, con quien conversamos sobre las reformas económicas que estamos llevando adelante y que están permitiendo recuperar la confianza de los inversores.



También dialogamos… pic.twitter.com/aFf1Wlwq3a — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 19, 2026

Mayor protagonismo para el sector privado

Durante su discurso, Grinman vinculó los costos del proceso con un cambio en el papel que debe asumir el sector privado.

“Si el ejercicio de la libertad implica costos, algunos de esos costos son significativos”, señaló. “Con un Estado paternalista teníamos a quién culpar. Pero cuando el sector privado recobra protagonismo, también toca asumir una mayor cuota de responsabilidad”.

Para el dirigente oriundo de Concordia, esa mayor responsabilidad implica “salir de la zona de confort”, aunque destacó “la capacidad de adaptación y resiliencia” del empresariado argentino.

También destacó avances en sectores que estuvieron frenados, como la producción de hidrocarburos en la Patagonia y el campo.

Optimismo libertario

Sobre el futuro, fue contundente en su apoyo a Javier Milei:

“Si consolidamos este modelo vamos a tener un país espectacular. A la hora de decidir dónde estamos, yo tengo claro en qué país quiero estar. ¿Y ustedes?”

Y reclamó más compromiso: “No todo se puede esperar que lo haga el Gobierno. Es momento de ser creativos y entre todos trabajar para un país mejor”.

En la misma apertura, la presidenta del Council, Susan Segal -que se reunió previamente con Luis Caputo- se mostró optimista: “Soy optimista sobre la Argentina. Hay razones para hacerlo: las reformas y la disciplina fiscal. Se está cambiando la manera en que el mundo mira al país”.

Segal aseguró que la Argentina está bien posicionada para ser “uno de los grandes motores económicos de América Latina”, por sus recursos en energía, minería y alimentos, y el regreso de capitales locales.

Qué quiso decir:

1. Habrá cierre de empresas: Grinman reconoció que el cambio de política económica provocará un severo impacto en algunos sectores. Dijo textual: “Muchas empresas cierran, no avisan que cierran, porque son chiquitas, atendidas por sus propios dueños”.

2. No hay cifras exactas: Según él, “No existen cifras exactas, porque ni siquiera los organismos lo pueden tener” sobre cuántos comercios cierran.

3. Empleo estable en comercio, pero…: Afirmó que en el sector comercio que mide la CAC “no hay despido de personal”, las altas y bajas se mantienen estables, aunque admitió que en otros sectores sí habrá pérdida de puestos.

4. Apoyo al modelo pese a todo: A pesar del diagnóstico duro, aseguró que el empresariado “está dispuesto a apoyar” porque considera que es el camino correcto. Le explicó Adorni que el modelo “no apunta a solucionar problemas en sectores determinados, sino que busca una solución general. No se puede ir con parches para un sector sí y para el otro no. Y nosotros coincidimos”.

5. Contexto de consumo: También justificó la caída del consumo diciendo que “En 2023 había anabólicos, que era el plan platita. Todos sabíamos que eso era la isla de la fantasía” y que hoy hay un amesetamiento porque los precios están estables.

En resumen, para Grinman el ajuste es doloroso pero inevitable: vale la pena el sacrificio para salir de 100 años de mal desempeño económico, como dijo en su último discurso como titular de la CAC.

¿Bancás la postura del concordiense?

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