Frigerio anunció créditos para productores y mejoras viales en la 80° Exposición Rural de Feliciano

El gobernador Rogelio Frigerio participó de la inauguración oficial de la 80° Exposición de Ganadería, Industria y Comercio en Feliciano, y anunció una línea de crédito para productores ovinos y/o caprinos, o para quienes quieran ingresar en la actividad e inviertan en la provincia, y se comprometió “en estos próximos dos años de gestión a repavimentar en su totalidad la ruta 1 y la ruta 2” en el norte entrerriano.

El gobernador sostuvo que “esta exposición que se viene haciendo hace 80 años es más que una vidriera. Es una señal. La señal de que Entre Ríos está viva, late y produce. Ustedes son la viva prueba de que el campo no se rinde y de que el futuro empieza acá en esta tierra y con ustedes”.

Aseguró que “hoy el Estado no pone un pie encima del productor, intenta tender una mano. Estar del mismo lado que el que produce todos los días en la Argentina y en nuestra provincia”, y si bien dijo que “hoy país y Entre Ríos atraviesan una de las peores crisis de las que tengamos memoria, eso no puede ser una excusa. Al contrario, es justamente un motivo para redoblar el esfuerzo”.

En ese marco, sostuvo que “no puede ser que en una provincia como la nuestra, una potencia productiva, uno de los mayores problemas que enfrentemos sea sacar lo que se produce. Para solucionarlo tuvimos que empezar por algo que parece obvio: cada peso de los entrerrianos termine beneficiando a los entrerrianos. El mejor símbolo de esto es que ahora el 100 por ciento del impuesto inmobiliario rural se destina a reparar los caminos de la producción. Yo me comprometo hacer todos los esfuerzos que estén a mi disposición para que en estos próximos dos años de gestión podamos repavimentar en su totalidad la ruta 1, la ruta 2 y realmente empezar a saldar una deuda enorme que tenemos con el norte de nuestra provincia”, remarcó.

“Pero el apoyo al campo no se agota acá”, dijo Frigerio antes de mencionar la baja de las retenciones y las reducciones en ingresos brutos e impuesto a los sellos. En materia de energía eléctrica, precisó que “Entre Ríos pasó de ser la provincia con la tarifa más cara del país a estar a la mitad de la tabla y también acá no voy a descansar para que la provincia de Entre Ríos sea una de las provincias más baratas en energía al finalizar mi gestión”. Mencionó además que se simplificó la burocracia que había y se eliminó más de 100 tasas, la mitad de las que había en la provincia.

Habló luego de las obras que se están llevando a cabo en Feliciano al decir que “el Estado está donde tiene que estar, acompañando con obras, servicios básicos y respuestas concretas, pero también sabemos que la inversión privada es el verdadero motor del desarrollo y que el financiamiento es el combustible de esa inversión. Por eso impulsamos como nunca antes el acceso al crédito”.

Mencionó entonces a las diversas líneas vigentes y anunció que se lanzará una línea de crédito para productores ovinos y caprinos, o para quienes quieran ingresar en la actividad e inviertan en la provincia”. Explicó que la idea es “acompañarlos para que puedan mejorar su infraestructura, incorporar genética, aumentar su stock y comprar equipamiento. En pocos días van a estar operativos esos créditos y las entidades del agro van a ser parte de un consejo consultivo donde los proyectos van a ser evaluados”.

Por último, aseguró que “si los productores van por más, Entre Ríos va por más. Ese es nuestro compromiso. Nuestra provincia fue y tiene que volver a ser una de las provincias que lideren a la Argentina porque nuestra identidad está intacta. Esfuerzo, trabajo, producción y sobre todo porque los entrerrianos no queremos que nos regalen nada. Queremos libertad para trabajar y reglas claras para crecer. El resto lo hacemos nosotros”, concluyó.

Presencias

Acompañaron al gobernador Rogelio Frigerio, el intendente de Feliciano, Damian Arévalo; el presidente de la Sociedad Rural de Feliciano, Joaquín Mancioni; el presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), Nicasio Tito; el vicepresidente de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), José Colombatto; el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; y su par de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; el director del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina, Juan Etchevere; la senadora Gladys “Meca” Domínguez, y la diputada María Elena Romero, entre otras autoridades.

Recorridas

En la oportunidad, el gobernador recorrió los trabajos que se realizan en la ruta provincial N°28 donde se repone ripio y construye un nuevo tramo. Luego, se dirigió a la escuela aerotécnica N° 52 y visitó la obra finalizada en la residencia de mujeres. Hizo lo propio en el hospital General Francisco Ramírez donde se hicieron arreglos en el asilo y la red eléctrica, además de trabajos en laboratorio y en la zona de guardia con partidas extraordinarias, y mejoras integrales para poner en condiciones el quirófano. También estuvo en el barrio 22 Viviendas de IAPV y recorrió las obras. Finalmente, tras recorrer la exposición rural, participó del acto inaugural.