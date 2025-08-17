Entre Ríos reforzó en Expo Real Estate su compromiso con la atracción de inversiones turísticas

La provincia se presentó en la principal exposición de negocios inmobiliarios de América Latina, que reunió a más de 15.000 visitantes, 150 stands y 300 oportunidades de inversión en el Hotel Hilton de Buenos Aires.

La provincia de Entre Ríos participó los días 13 y 14 de agosto en la Expo Real Estate con el objetivo de mostrar su potencial como destino de negocios, turismo e inversión. La presencia provincial fue impulsada por Entre Ríos Inversiones y contó con el acompañamiento de la Secretaría de Turismo y del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

El encuentro reunió a más de 15.000 visitantes en dos jornadas, con 150 stands y 300 opciones de inversión. En este marco, Entre Ríos expuso proyectos innovadores, oportunidades concretas de desarrollo, ubicaciones estratégicas e inversiones inmobiliarias, en el marco de los lineamientos del gobernador Rogelio Frigerio y del secretario de la Gobernación Mauricio Colello, orientados a fortalecer la articulación público-privada, acompañar a las inversiones y facilitar los trámites para su concreción.

La provincia se presentó con un stand institucional, siendo la única representada como tal en la muestra. La propuesta fue posible gracias al trabajo conjunto entre inmobiliarias, desarrolladores de distintos puntos del territorio, el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Entre Ríos y la participación de la Secretaría de Turismo, con la presencia del titular del área, Jorge Satto, y del ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas.

“Hubo muchas consultas e interés por las inversiones que se pueden hacer en la provincia, que cuenta con un gran estímulo como es el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). Esta ley otorga exenciones impositivas por 15 años en Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario e Impuesto Automotor de vehículos afectados a la actividad, además de tarifas diferenciales en energía eléctrica. Todo esto habla del esfuerzo que está haciendo la provincia para incentivar inversiones, eliminar tasas y simplificar trámites, haciendo un Estado facilitador”, destacó Satto.

La participación de Entre Ríos en la Expo Real Estate reafirma el compromiso de la gestión provincial de atraer inversiones que fortalezcan al turismo como motor de desarrollo, generador de empleo y fuente de nuevas oportunidades para toda la provincia.

Cabe recordar que en el mes de junio pasado, la Secretaría de Turismo presentó a la comunidad de inversores la Guía de Oportunidades de Inversión Privada en Turismo, que reúne 41 proyectos detectados a partir de un mapeo territorial que se concretó con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI). La publicación está disponible para consulta en www.entrerios.tur.ar/invertiener.