Entre Ríos promueve las buenas prácticas agrícolas

La directora de Agricultura de la provincia, Carina Gallegos, encabezó una jornada de difusión sobre la Ley Provincial 11.178 sobre Buenas Prácticas Agropecuarias en materia de fitosanitarios, en una institución educativa de Paso de la Arena.

La funcionaria compartió con vecinos, docentes, productores y el personal de la escuela secundaria N° 62 Yapeyú de Paso de la Arena, los alcances de la Ley Provincial 11.178.La actividad, titulada Agroquímicos y Escuelas Rurales: Buenas Prácticas para cuidar la vida y el ambiente, formó parte del proyecto institucional “Leemos y comprendemos para ayudar a nuestro ambiente”.

El objetivo fue promover el uso responsable de agroquímicos en el ámbito rural y fomentar prácticas agrícolas sostenibles, con un enfoque prioritario en la protección de la salud de la comunidad y la preservación del medio ambiente. El encuentro contó con la participación del coordinador de BPA-ER, Pablo Guelperín; el director de Producción y Ambiente de la municipalidad de Villa Urquiza, Julián Girard; la directora departamental de escuela, Silvia Faure; y el colaborador de la coordinación de mesa BPA, Facundo Amarillo.