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El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) participó de la 108° Asamblea del Consejo Nacional de Vivienda (CNV), que se desarrolló en la ciudad de La Plata y reunió a representantes de 21 provincias para analizar la situación de las políticas habitacionales en el país.

En representación de Entre Ríos, participó de manera virtual el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, mientras que el vicepresidente del organismo, Pablo Omarini, estuvo presente de forma presencial.

Durante la Asamblea, los referentes provinciales expusieron sobre la construcción de viviendas, la situación de los fondos FONAVI, la continuidad de los programas vigentes y el avance de convenios habitacionales. También se abordó la continuidad de las obras y la readecuación de sus precios en el contexto actual.

El encuentro permitió compartir experiencias entre las provincias y analizar los principales desafíos vinculados al financiamiento, la ejecución de obras y el desarrollo de políticas de vivienda y hábitat.