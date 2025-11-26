Entre Ríos lanza su Temporada de Verano 2026 en Buenos Aires

La Secretaría General de la Gobernación -a cargo de Mauricio Colello-, y a través de la Secretaría de Turismo, hará la presentación este viernes en la Casa de Entre Ríos. Estará encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, junto al ministro nacional Daniel Scioli y al secretario provincial Jorge Satto.

La provincia de Entre Ríos realizará el lanzamiento oficial de su Temporada de Verano 2026, en una actividad destinada a medios de comunicación, creadores de contenidos, referentes del sector turístico, autoridades nacionales, provinciales y municipales. La actividad se desarrollará desde las 11 horas en la sede entrerriana ubicada en Suipacha 844.

Dicha promoción tendrá como punto central la campaña “Carpincheá tu verano en Entre Ríos”, que posiciona al Carpincho como imagen de la temporada, tras su surgimiento en el invierno y la consolidación que convirtió a la mascota en un símbolo de identidad provincial y en una herramienta estratégica para promover la oferta turística de todo el territorio.

Durante el acto, que reunirá la presencia del gobernador Rogelio Frigerio, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, y el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, se dará a conocer la propuesta integral de las 10 microrregiones que componen el mapa entrerriano, con sus atractivos vinculados a playas, termas, naturaleza, gastronomía, actividades recreativas y servicios turísticos. También se pondrá en valor el calendario provincial de fiestas populares y carnavales, uno de los principales motores de convocatoria y un componente distintivo de la agenda cultural entrerriana.

Como parte de la estrategia de posicionamiento en el principal centro emisor de turistas, se realizará de manera simultánea una activación promocional en el microcentro porteño. Un colectivo de la firma Flecha Bus -identificado con la campaña de verano-, recorrerá puntos estratégicos llevando a El Carpincho, promotores turísticos y representantes de las microrregiones, con el objetivo de generar presencia directa en la vía pública, interacción con los transeúntes y contenidos para medios y redes sociales.

El lanzamiento se llevará adelante un día después de la Noche de las Casas de Provincia en Buenos Aires, instancia en la que Entre Ríos también participa con acciones de difusión. La actividad marcará el inicio de la agenda de promoción estival que la Secretaría de Turismo desplegará en los principales mercados emisores del país y la región.

