Amplio Operativo Policial en Rutas Entrerrianas: Secuestros, Detenciones y Mercadería Ilegal Incautada

En el marco de los Operativos de Control en Rutas que dispone la Jefatura de Policía de Entre Ríos, bajo las órdenes del Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia que encabeza el Dr. Néstor Roncaglia, la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial (DGPSV) informó una serie de procedimientos realizados entre el 18 y el 24 de noviembre en puestos de control de toda la provincia.

La labor se enmarca en un esquema continuo de prevención del delito y fortalecimiento de la seguridad vial, desplegado sobre rutas provinciales y nacionales.

18/11/25 – Cigarrillos electrónicos sin aval aduanero y secuestro vehicular

Paso Cerrito – Infracción al Código Aduanero

A la 1.30 de la madrugada, personal del Puesto de Control Vial Paso Cerrito detuvo un Chevrolet Zafira conducido por un hombre de 45 años, oriundo de Eldorado (Misiones).

Tras la verificación de rigor, se hallaron 220 cigarrillos electrónicos de origen extranjero, sin documentación respaldatoria.

La Aduana Concordia tomó intervención y dispuso el secuestro de la mercadería, iniciando actuaciones por tenencia injustificada con fines comerciales.

Pedido de Secuestro Activo – Chevrolet Onix

Ese mismo día, a las 20.10, se retuvo un Chevrolet Onix Joy manejado por una mujer de 45 años, residente en Castelar (Buenos Aires).

El sistema MINSEG/SIFCOP detectó un pedido de secuestro activo solicitado por la Unidad Fiscal N°2 de Morón.

La Fiscalía de Chajarí ordenó el secuestro y la identificación de la conductora.

19/11/25 – Robo automotor y pieza de arma sin documentación

Paso Cerrito – Pedido de secuestro vigente

Se detuvo un Volkswagen Fox conducido por una mujer de Cañuelas (Buenos Aires).

Los sistemas informáticos arrojaron un pedido de secuestro de fecha 04/07/2022, por una causa de Robo Automotor.

La Fiscalía de Chajarí dispuso el secuestro del rodado.

Paso Telégrafo – Pieza de arma de fuego

Personal policial identificó un Chevrolet Astra, cuyo conductor trasladaba una culata de escopeta Centauro con sistema percutor, sin numeración ni documentación.

La Fiscalía de La Paz ordenó el secuestro e inició actuaciones por infracción al art. 189 bis del Código Penal.

20/11/25 – Huevos sin documentación y detenido con pedido de captura

Mabragaña – Transporte irregular

Se controló un Mercedes Benz tipo furgón que trasladaba 6.030 huevos sin habilitación de SENASA ni documentación de traslado.

La Dirección de Producción Animal formalizó el acta y ordenó regresar la carga a origen.

Tala – Pedido de captura

Durante un control rutinario, se identificó a un hombre proveniente de Misiones, sobre quien pesaba un pedido de captura por Robo en grado de tentativa, solicitado por el Juzgado Correccional y de Menores N°1 de Posadas.

Fue notificado y quedado a disposición de la Justicia.

21/11/25 – Asociación ilícita y pesca ilegal

Santa María – Pedido de captura

Se detuvo un Chevrolet Prisma conducido por un hombre de Sauce Viejo (Santa Fe).

SIFCOP registró un pedido de captura vigente por asociación ilícita y estafas reiteradas.

La OGA Paraná tomó intervención y notificó al involucrado.

Gualeguaychú – Pesca de especies vedadas

A las 18.30 se retuvo un Toyota Corona GLI que llevaba 30 kg de pescado (Tararira, Dorado y Surubí), dos especies en veda.

Se labraron actas por infracción a la Ley Provincial de Pesca N° 4.892 y normas complementarias.

21/11/25 – Menudencias sin cadena de frío (Victoria)

Un camión Iveco con semirremolque térmico trasladaba 3.334 kilos de menudencias vacunas sin frío debido a la rotura del equipo.

Se labró el acta correspondiente y se dio intervención a Prevención de Delitos Rurales.

22/11/25 – Armas y animales silvestres: secuestro en Mabragaña

Se detuvo un Renault 12 con dos ocupantes.

En el interior se hallaron dos carabinas calibre .22, municiones y, en el baúl, dos animales silvestres: un ciervo axis y un carpincho.

Al no contar con documentación ni calidad de legítimos usuarios, la Fiscalía ordenó el secuestro por tenencia ilegal de armas (Art. 189 bis).

23/11/25 – Paso Cerrito: Secuestro de una Fiat Toro

A las 16.30 se detuvo una Fiat Toro Freedom, cuyo conductor viajaba desde Misiones a Buenos Aires.

MINSEG/SIFCOP registró un pedido de secuestro vigente del Juzgado Civil y Comercial N°1 de Campana.

La Fiscalía de Chajarí dispuso el secuestro.

24/11/25 – Paso Cerrito: Secuestro de Volkswagen Suran

Una Volkswagen Suran conducida por una mujer de Chajarí presentaba un pedido de secuestro de 2021 solicitado en Córdoba por una causa de Robo Automotor.

Se concretó el secuestro y se identificó a la conductora.

Resultados generales del fin de semana

Controles de alcoholemia

Se realizaron 4.172 controles en toda la provincia, arrojando 26 resultados positivos.

Rige la Ley Provincial 10.460 – Alcohol Cero, que establece tolerancia cero para conducir en todo Entre Ríos.

Balance 2025 de la DGPSV

479 vehículos secuestrados

42 armas de fuego incautadas

84 detenidos

Movilidad en rutas

Entre el 20 y el 24 de noviembre se registraron:

39.536 vehículos ingresados

32.099 vehículos egresados

“Continuamos trabajando con el firme propósito de hacer de nuestra provincia un lugar más seguro. Estamos para cuidarte…”

