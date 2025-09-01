ENTRE RIOS : Emilio Fouces, el penalista de alta experiencia que se suma al equipo de Laumann

El abogado penalista Emilio Fouces se incorpora al equipo de Andrés Laumann, candidato a diputado nacional, y se convierte en una pieza clave en la consolidación de La Libertad Avanza (LLA) en Entre Ríos. La política no le resulta ajena: ha participado tanto como abogado en causas de alto perfil como en candidaturas propias.

Aunque la campaña de Alianza La Libertad Avanza (ALLA) aún no ha comenzado formalmente, algunos candidatos ya confirmaron sus equipos. Es el caso de Andrés Laumann, primer candidato a la Cámara de Diputados de la Nación.

Fouces, con una larga trayectoria en el ámbito penal, ha ganado notoriedad por intervenir en juicios de gran repercusión pública. Su historial incluye desde la causa por la liquidación del Banco Municipal de Paraná en la década del ‘90 hasta el juicio en el que Sergio Urribarri fue acusado el año pasado, defendiendo exitosamente al exministro de Turismo Hugo Marsó.

Junto a Rubén Pagliotto, Fouces representó en tribunales y en medios al exintendente Sergio Varisco y al exconcejal radical Pablo Hernández en una causa por narcotráfico. También asumió la defensa de empleados jerárquicos de la Legislatura en la conocida causa de los “contratos truchos”.

Entre 1993 y 2000 fue parte de estudios especializados en cobranza de deudas bancarias, con sedes en Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Santa Fe, Rosario y Mendoza, e incluso con presencia en México. Su socio en ese emprendimiento, Geller & Fouces S.A., fue Raúl Geller.

Está casado con la jueza Elisa Zilli, con quien tiene cuatro hijos. Su hijo segundo lo acompaña actualmente en el estudio ubicado en calle Córdoba.

Fouces es peronista, pero su primera experiencia electoral fue junto a Lucía Varisco, a quien conoció durante el proceso judicial del padre y con quien encabezó una lista de concejales.

Su vínculo con Laumann comenzó durante el debate de los candidatos a intendente de Paraná en 2023, cuando Fouces acompañó a la dirigente radical. Desde entonces, ha participado en la conformación de La Libertad Avanza en Entre Ríos y ha brindado asesoramiento en materia legislativa. A partir del 10 de diciembre, se espera que el penalista divida su tiempo entre Paraná y Buenos Aires, combinando su labor política con la profesional.