DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Zaira Jazmín Quispe, de 15 años, fue encontrada muerta en Melchor Romero. La Justicia investiga las circunstancias del caso mientras espera los resultados de la autopsia.

La comunidad de Melchor Romero, en La Plata, atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Zaira Jazmín Quispe, una adolescente de 15 años que tiempo atrás había denunciado haber sido víctima de abuso sexual.

Encontraron muerta a Zaira Quispe, la adolescente que había denunciado abuso sexual

El caso generó una fuerte conmoción entre familiares, vecinos y compañeros de la joven, mientras la Justicia intenta esclarecer qué ocurrió. Zaira era alumna de la Escuela de Enseñanza Secundaria N.º 22, ubicada en las calles 520 y 138 bis.

Su fallecimiento abrió una investigación que busca determinar las causas y circunstancias de la muerte. De acuerdo con las primeras actuaciones, los investigadores no hallaron signos de violencia, accesos forzados ni faltantes de objetos de valor en la vivienda donde fue encontrada.

Si bien aún se esperan los resultados de la autopsia y de distintas pericias, una de las hipótesis que analizan los investigadores es la de un posible suicidio.

No obstante, las autoridades remarcan que ninguna línea investigativa fue descartada y que será la evidencia reunida la que permita avanzar en el esclarecimiento del caso.

Encontraron muerta a Zaira Quispe, la adolescente de 15 años que había denunciado ser víctima de abuso sexual

Duelo en la escuela por la muerte de la adolescente de 15 años

Según trascendió, la madre de la adolescente manifestó que su hija atravesaba un cuadro emocional delicado y preocupante en los últimos tiempos. El hecho ocurrió en un contexto de especial vulnerabilidad, marcado por la denuncia previa por un delito contra la integridad sexual.

Frente a la noticia, las autoridades de la Escuela Secundaria N.º 22 suspendieron las actividades y decretaron una jornada de duelo institucional. A través de un comunicado, la comunidad educativa expresó sus condolencias y acompañamiento a la familia de la estudiante.

La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 6 de La Plata, encabezada por el fiscal Patricio Barraza.