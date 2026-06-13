Así funciona la primera impresora 3D argentina que fabrica casas en tiempo récord

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Mientras se planea importar de China una ciudad modular entera para un mega proyecto minero, la Argentina anuncia que en breve se podrán fabricar en el país. El Astillero Río Santiago (ARS) junto a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) desarrollaron un prototipo de una impresora 3D de viviendas que permite fabricar una casa en 40 horas.

La historia comenzó a través de un convenio entre la universidad y el astillero que trabajaron juntos para construir uno de los proyectos tecnológicos más innovadores desarrollados en Argentina. “Diseñada y puesta en marcha íntegramente por instituciones públicas, la iniciativa representa un hito para la soberanía tecnológica nacional y abre nuevas perspectivas para la construcción de viviendas sociales de calidad, en menor tiempo y a menor costo”, explicaron desde el Ministerio bonaerense de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. El proyecto demandó varios años de investigación y desarrollo por parte de operarios, técnicos e ingenieros del astillero y especialistas de la universidad.

El proyecto se encuentra en la etapa final de pruebas antes de concretar la construcción de la primera vivienda. “La impresora posee una estructura de 6 metros de ancho por 3,5 metros de alto y cuenta con un sistema de desplazamiento longitudinal que le permite adaptarse a distintas dimensiones de obra. Gracias a estas características, es capaz de construir la estructura perimetral y las divisiones internas de una vivienda de aproximadamente 65 metros cuadrados en apenas 40 horas de trabajo, un tiempo significativamente menor al que demanda la construcción tradicional”, explicaron desde el ministerio.

Las pruebas finales se realizan en un predio de la UNLP, donde se construyó especialmente una platea de 126 metros cuadrados para levantar la primera casa impresa en 3D. Todavía no hay fecha exacta de cuándo se construirá, pero aclaran que es en breve.

Mientras los equipos universitarios desarrollaban los sistemas de control, motores y software, el ARS desarrolló la ingeniería de la estructura metálica y realizó el ensamblaje final en los talleres de Ensenada.

“Uno de los mayores desafíos técnicos fue la elaboración del mortero utilizado para la impresión. La mezcla debía reunir dos condiciones fundamentales: ser lo suficientemente fluida para circular por las mangueras y sistemas de bombeo, pero al mismo tiempo contar con un rápido fraguado que permitiera soportar el peso de las capas superiores sin deformarse“, explicaron. La mezcla la ideó la UNLP.

Astillero Río Santiago junto a la Universidad de La Plata desarrollaron un prototipo de una impresora 3D de viviendas que permite fabricar una casa en 40 horas.

El funcionamiento de la máquina es similar al de una impresora 3D convencional, aunque a una escala mucho mayor. Sobre la construcción señalaron: “A partir de un archivo digital de diseño arquitectónico, el cabezal extrusor deposita capa tras capa el material constructivo, generando muros exteriores e interiores con precisión milimétrica. El sistema también contempla los espacios para puertas, ventanas y conductos de instalaciones eléctricas y sanitarias”.

Desde el Departamento de Proyectos Especiales del Astillero Río Santiago, un área creada que diversifica la producción más allá de la construcción naval, contaron a iProfesional: “La impresión 3D aplicada a la construcción permitiría reducir significativamente los costos de materiales, optimizar la logística de obra y minimizar los desperdicios. Además, la flexibilidad del diseño digital posibilita adaptar los modelos de vivienda a distintas necesidades y territorios mediante simples modificaciones en el software”.

Y, desde la secretaría de Producción de la Universidad de La Plata agregaron: “Con la implementación de este desarrollo se podrían reducir notablemente los tiempos que le lleva al Estado solucionar el enorme déficit habitacional que existe. Si logramos tener decenas de impresoras de este tipo, se podría iniciar y terminar un barrio en pocos días. Es necesario convencer que esta inversión vale la pena, demostrar que la industria nacional está a la altura de las necesidades de la Argentina y puede aportar a la planificación y desarrollo de políticas públicas”.

Cómo funciona la impresora 3D

La impresora se desarrolla en una gran estructura en forma de pórtico con una dimensión de 6 metros de ancho y 11 de altura. El pórtico se monta sobre dos bogies (un pequeño chasis independiente) que circulan sobre carriles paralelos entre sí. Sus componentes principales son:

Cada bogie cuenta con un brazo que se eleva en forma de tijera, vinculados mediante la viga superior del pórtico

En la viga se encuentra un pico extrusor que recorre de extremo a extremo el lugar y va vertiendo la mezcla cementicia

La mezcla llega al pico a través de una manguera conectada a una bomba, en la que se prepara el material para la impresión

Para que la impresión se pueda realizar, es necesaria una platea de hormigón que sirve como base para la casa

Tal como una impresora tradicional, requiere de un software para su funcionamiento. Primero se diseña la vivienda en un programa y luego se traduce el código para la impresión. Para funcionar solo necesita que alguien la supervise y asista con el abastecimiento de mortero, agua y energía eléctrica.

La impresión 3D aplicada a la construcción permitiría reducir significativamente los costos de materiales, optimizar la logística de obra y minimizar desperdicios

El futuro de la impresora 3D argentina para viviendas

Desde el Ministerio bonaerense de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica explicaron a iProfesional que, “en caso de que la prueba final del prototipo sea un éxito y si los costos son lógicos, la idea es fabricar más impresoras 3D. Pero recién estamos terminando las pruebas finales del prototipo. Además, el objetivo es utilizar esta tecnología para hacer viviendas sociales”.