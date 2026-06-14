CONGRESO ESCANDALOSO DEL PJ: MICHEL, ROMERO Y BAHL EXPULSARON A ROSSI Y REGGIARDO POR DENUNCIAR LA CORRUPCIÓN

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El Congreso del Partido Justicialista de Entre Ríos terminó en un verdadero escándalo. La conducción encabezada por Guillermo Michel, Rosario Romero y José Bal expulsó a Domingo Daniel Rossi y Carlos Guillermo Reggiardo en una sesión cuestionada por falta de quórum, cambios arbitrarios en el orden del día y ausencia total de derecho de defensa.

El Congreso comenzó con el número justo de congresales para sesionar, pero quedó sin quórum cuando varios representantes se retiraron en desacuerdo con el tratamiento de las expulsiones. A pesar de ello, la votación siguió adelante.

Rossi pidió hablar para defenderse y no se lo permitieron. Tampoco dejaron intervenir a otros congresales que cuestionaban el procedimiento. Hubo gritos, discusiones y fuertes cruces durante toda la sesión.

Para los sectores críticos, las expulsiones son nulas porque fueron votadas sin quórum y sin respetar las reglas básicas de funcionamiento partidario. Sostienen además que el verdadero motivo de la sanción fue castigar a dos dirigentes que vienen denunciando hechos de corrupción dentro del propio peronismo entrerriano.