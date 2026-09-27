“El sueño de once locos”: La bicicleta de Presos que marcó varios años de la Fiesta de los Estudiantes

La recordada bicicleta de los Presos acompañó por varias generaciones a los estudiantes en los desfiles. La creación de la promoción ’77 fue tan innovadora y sorprendente que a lo largo de los años formó parte de la fiesta de los estudiantes de Concordia y, hasta el día de hoy, se la recuerda. Fueron once integrantes de dicha promoción los autores de “El sueño de once locos”, que fue el nombre original de la obra.
Carlos Schwindt, Luis Briceño, Omar Cuevas, Horacio Delaloye, Antonio Espósito, Edgardo Fischbach, Ramón Rondan, Félix Fracalossi, José Benfante, Ricardo Rizzo, Raúl Barchi fueron los autores de la bicicleta con el apoyo de los profesores ingeniero San Miguel, Beto Bush y el maestro Duran. Dos de los once autores, Schwindt y Cuevas, ya descansan en paz pero se los recuerda con mucho cariño.
Luis Briceño recordando cómo fue la creación de la bicicleta. “Éramos muy jóvenes, estábamos pensando una noche, porque nosotros trabajábamos y veníamos en horario nocturno a la escuela. Pensábamos que hacer, queríamos algo fuera de lo común y entre todos los que estábamos en la escuela pensábamos. La idea salió de todos los chicos que estaban en el equipo”, contó rememorando los desfiles que, en aquella época, comenzaban en la esquina de Entre Ríos y 3 de Febrero para culminar en el palco de la municipalidad.
“La bicicleta original salió por primera vez en el 77, año en el que viajamos a Curuzú Cuatiá invitados para formar parte de la estudiantina de esa ciudad. Tuvimos que hacer todos los artilugios para poder llevarla cinchada por una camioneta. Luego la dejamos en la escuela porque querían tenerla como recuerdo y en los años sufrió varios cambios, la disfrazaron de otras cosas. Todavía existe, está bien conservada y guardada en un lugar secreto”, dijo Briceño.
Sobre cómo se trabajó en la construcción, el integrante del equipo explicó: “En esa época salíamos antes a veces por algún motivo e íbamos y trabajábamos hasta tarde a pesar de que al día siguiente comenzaba temprano nuestra jornada. De la escuela tuvimos mucho apoyo en ese entonces para los trabajos previos. Los primeros trabajos de soldadura los hicimos en la escuela y luego seguimos en otro lugar. Cuando la tuvimos la llevamos a probar, nos íbamos al autódromo de noche y practicábamos el andar de la bicicleta que tiene 7 metros de largo y donde de los 11, 10 pedaleaban, el conductor frenaba y daba las órdenes”.
“Es el Presidente más Malvinero que hemos tenido”. Lo reconocen los Kirchneristas. Desde antes de ser Presidente dijo que la causa Malvinas seguiría vigente en su Gobierno. Hizo alianzas con los países más importantes, siguió el reclamo ante la ONU y otros organismos Internacionales, puso en agenda la discusión y ahora suma sanciones. Antes no quisieron reconocerle que estaba yendo en serio por la causa. Ahora es inevitable reconocerlo. Argentina está en un sendero de crecimiento y de futuro que a corto plazo no todos lo ven, pero Malvinas y los recursos que nos pertenecen pueden ayudar a empujar ese despegue
El decomiso de los bienes de Cristina Kirchner y sus hijos para cubrir los 645 millones de dólares que debe pagar con el resto de los condenados en la causa de Vialidad como parte de su condena por corrupción está a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia desde hace cuatro meses.
Es que el 28 de mayo pasado la Cámara Federal de Casación rechazó el recurso extraordinario de los acusados para impedir que se rematen sus bienes y ellos acudieron a la Corte Suprema de Justicia, mediante un recurso de queja, que aún debe resolverse.
Esta decisión, si se rechaza el recurso, permitiría avanzar con la ejecución patrimonial de la condena y el remate virtual de los 111 inmuebles de la causa Vialidad que propusieron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.#AnalisisLitoral, #UltimoMomento, #Urgente, #Noticias, #Argentina, #Actualidad, #EntreRios, #Concordia, #LitoralArgentino, #Periodismo, @infobae, @todonoticias, @lanacion, @clarincom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
#AHORA 19:20HS 🌩️Una linea de tormentas con fuertes lluvias y caída de granizos comienzan avanzar por el extremo sureste de Corrientes, noreste de Entre Rios y sur del Brasil.
#ATENTOS: ⚠️MONTECASEROS, MOCORETA, CHAJARÍ, FEDERACIÓN, COLON Y CONCORDIA.
*Aviso emitido a las 19:20hs (26/09/26 #AnalisisLitoral, #Inundaciones, #Temporal, #Emergencia, #Clima, #EntreRios, #Concordia, #LitoralArgentino, #SantaFe, #Argentina, @eloncecom, @elentrerios, @diarioriouruguay, @rosariotres, @diariolacapital, @todonoticias, @infobae, @clarincom, @lanacion, @prefecturanavalarg
¿Unidad sin renovación?
Ayer en la sede del PJ de Concordia se hizo el Encuentro de Mujeres Peronistas.
La versión oficial habló de participación, organización y de construir una alternativa frente al ajuste de Milei, Frigerio y Azcué.
Pero otra voz se hizo escuchar. Militantes jóvenes que participaron contaron que se fueron con desilusión: "Siempre las mismas ocupando los mismos lugares", "unas pocas concentraron la palabra y muchas quedamos relegadas".
El reclamo no es contra la experiencia, es por lugar real. Como resumieron: "Menos fotos para unas pocas. Más lugar para todas."
¿Alcanza con convocar a las jóvenes o hay que darles lugar para construir de verdad? Te leemos en comentarios.
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