El gobierno provincial convoca al primer concurso público abierto para el Poder Ejecutivo

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Durante la reunión de gabinete encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, se dio a conocer la primera convocatoria a concursos abiertos para la administración pública. También se abordaron temas relacionados con las paritarias docentes y del escalafón general, obras públicas y salud preventiva.

Tras el encuentro desarrollado este martes en Casa de Gobierno, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, confirmó la puesta en marcha del primer concurso abierto dentro de la órbita del Ejecutivo para cubrir el cargo de tesorero en la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), sumado a otros seis concursos proyectados en el ámbito del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).

Al referirse a la implementación del nuevo reglamento de concursos públicos y al valor de este mecanismo dentro del Estado provincial, Troncoso señaló que “una vez más el gobernador cumple con la palabra empeñada”. Destacó asimismo que la medida “significa premiar el mérito, el esfuerzo, la capacitación. El concurso es abierto, o sea que no solamente es para trabajadores de la administración pública, sino que pueden concursar personas o postulantes que no estén en el ámbito estatal”.

En esa misma línea, el funcionario remarcó el cambio de paradigma que impulsa la gestión provincial para el ingreso y ascenso en el empleo público. “Es muy importante destacar que el gobernador lleva adelante una práctica y una política pública de Estado donde lo que se premia y se meritúa es el esfuerzo y la capacitación, y no el dedo, el amiguismo, el conocido o el familiar. Los lugares deben ocuparse por quien está más capacitado para ocuparlo, y creo que eso mejora la burocracia estatal, jerarquiza al Estado y lo pone más cerca de la ciudadanía”, subrayó el ministro.

Los integrantes del gabinete provincial abordaron también la convocatoria a negociaciones paritarias para este jueves con los gremios docentes, el estado de las obras públicas en el territorio entrerriano y las acciones de prevención de adicciones desplegadas en 13 de los 17 departamentos.