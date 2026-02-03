WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

La idea es avanzar con nuevas designaciones en delegaciones nacionales donde aún persisten funcionarios de otras gestiones, de acuerdos políticos agotados o al mando de personal de carrera

LLA Entre Ríos y el Gobierno provincial tienen en la mira cargos de organismos nacionales que estiman que pueden ser ocupados en una suerte de reestructuración de espacios, de cara al segundo tramo de la administración de Javier Milei.

Se trata de lugares en reparticiones como la Anses, el Pami, Vialidad Nacional, Migraciones o el Ministerio de Trabajo de la Nación. También están en danza sillones importantes en organismos binacionales como la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, ( se nombra a un referente partidario Andrés Romero de Gualeguaychu ) que tiene a su cargo la represa sobre el río Uruguay.

Estos movimientos implicarían rearmar la propia interna libertaria en la provincia, darle la medida exacta al acuerdo político entre la Casa Rosada y Rogelio Frigerio y, además, readecuar esos espacios a la realidad actual.

Qué pasó hasta ahora

En Entre Ríos, los libertarios se quedaron con la parte del león en la distribución de lugares en las listas

Javier Milei llegó a la Presidencia con una estructura mínima. Y eso repercutió a la hora de llenar los renglones del funcionariado menor. El fenómeno fue más evidente en las provincias, donde la candidatura libertaria era apoyada por entusiastas. En la mayoría de los casos, ni siquiera tenían un sello partidario propio y debieron recurrir a alianzas que terminaron de diversa manera.

Luego de dos años, Karina Milei pudo consolidar una estructura partidaria nacional y en las provincias. LLA compitió, con distinta suerte, en todas las elecciones del 2025. En algunos distritos, como en Entre Ríos, los libertarios se quedaron con la parte del león en la distribución de lugares en las listas que compitieron en octubre.

Entre quiénes se da la puja

Karina Milei en el lanzamiento de LLA Entre Ríos, con el diputado provincial Roque Fleitas , actual articulador con el gobierno nacional y principal responsable del armado político en las ultimas elecciones, que llevaron al contundente éxito electivo .

En el esquema de la administración provincial, que encabeza Rogelio Frigerio, hay interés de que el acuerdo electoral tenga su correlato político. Y que algunos de estos resortes administrativos nacionales localizados en el territorio sean gestionados por personas que responden al Gobierno provincial. La constelación de espacios de LLA, la estructura partidaria y los grupos que quedaron por fuera tienen la misma intención.

En la mira están cargos que se cedieron en las primeras épocas del Gobierno de Milei a grupos políticos, dirigentes y referentes que ya no tallan. Sobre todo algunos que son tentadores por el tipo de remuneración que ofrecen o el margen para hacer política que habilitan.

LLA en Entre Ríos se armó tras la elección del 2023. A esa instancia habían llegado muchas tribus convocadas por la figura del Presidente, pero con escasa amalgama entre ellas.

Eso fue lo que motivó la ruptura en el bloque de legisladores provinciales. La boleta que encabezaba Milei arrastró los demás cuerpos y logró 5 bancas. Pero solo dos quedaron para LLA. Las otras tres terminaron en monobloques. Martín Menem durante la presentación de LLA en Entre Ríos

A fin de revertir lo ocurrido, se aceleró la formación del partido propio. El proceso no fue sencillo. La estructura quedó bajo control del diputado provincial Roque Fleitas. Pero eso otorgó de lugares de poder al ex candidato a la gobernación Sebastián Etchevehere y referentes que estuvieron ligados a él. Uno de ellos es Beltrán Benedit, el diputado nacional que tuvo sus cinco minutos de fama al organizar la visita de parte del bloque a exrepresores.

Tras la ratificación del modelo y el espaldarazo político que significó la victoria en octubre pasado, el frente libertario se está reacomodando. Benedit ha vuelto a entrar en el radar. Uno de los diputados que asumió en diciembre, Andrés Laumann, también está cobrando protagonismo.

Entre ambos han generado simbiosis. Por ahora no va más allá de un grupo de WhatsApp que se llama “Línea Pura”. Pero el espacio busca crecer. Y con esa intención pretende tallar con peso propio en la redistribución de lugares en los organismos nacionales. Esto llevará a una tensión con la estructura formal de LLA. Entre Ríos podría convertirse en otro campo más de la disputa interna que se da a nivel nacional.

En esta escena hay una figura que queda por encima de las tensiones. Se trata del senador nacional Joaquín Benegas Lynch. La relación directa y personal con Milei (toca la batería en “La Banda Presidencial”, el grupo que acompaña al presidente en sus recitales) es lo que lo define. No está, ni deja de estar, ni con unos ni con otros.