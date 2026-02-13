WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

.El próximo 26 de febrero a las 17:00 horas se inaugurará la muestra “Ángeles del Carnaval” en la Casa de Entre Ríos (Suipacha 844). La exposición, que reúne entre 10 y 15 obras inspiradas en el universo carnavalesco.

Con esta propuesta se dará inicio al Ciclo Cultural 2026 de la Casa de Entre Ríos, consolidando una agenda que pone en valor el arte, la identidad y la proyección cultural entrerriana.

“Ángeles del Carnaval” propone un recorrido sensible que conecta Ámsterdam con Gualeguaychú, a través de una mirada artística atravesada por el movimiento, la emoción y la potencia simbólica del carnaval. Las obras, realizadas sobre papel a partir de modelos en vivo vestidos con trajes carnavalescos, combinan técnicas como la acuarela y el acrílico para construir imágenes cargadas de narrativa, donde el cuerpo, la pasión y el rito aparecen como ejes centrales.

Sobre Patricia Blok

Nacida en Argentina, Patricia Blok se estableció en Ámsterdam a los 23 años, donde inició sus estudios en Historia del Arte. Esta formación le permitió profundizar su vínculo con la pintura y desarrollar un lenguaje propio, atravesado por la experiencia y la sensibilidad. Asimismo, participó como jurado en exposiciones de arte en destacadas capitales europeas, consolidando una trayectoria internacional que hoy dialoga con sus raíces a través de esta muestra.

Con esta inauguración, la Casa de Entre Ríos reafirma su compromiso de seguir generando espacios de encuentro y difusión para artistas que, desde distintas partes del mundo, mantienen vivo el espíritu cultural de la provincia.