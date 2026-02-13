WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

El presunto femicidio de Vanesa López, de 39 años, ocurrido este jueves en Gualeguay, sumó la detención del principal sospechoso, tras varias horas de intensa búsqueda policial en distintos sectores de la ciudad.

El crimen tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle continuación La Paz. Fue en Barrio Matadero, cercano al Molino, a metros de la costanera sur-oeste. La víctima fue encontrada sin vida con heridas de arma blanca o algún objeto punzante.

El procedimiento fue concretado por personal de la Sección 911 de la Jefatura Departamental de Policía, que logró localizarlo en inmediaciones de calle Vuelta de Obligado y continuación de Rosario del Tala.

Tras su traslado a la sede policial, el detenido intentó autolesionarse: trascendió que quiso ahorcarse, por lo que debió ser derivado de urgencia al Hospital San Antonio.

Actualmente, el sospechoso permanece internado en el área de Salud Mental del nosocomio local, bajo custodia policial, mientras continúa la investigación que encabezan los fiscales Josefina Beheran y Rodrigo Molina.

Fuente: APFDigital