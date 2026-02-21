DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Controlar los niveles de glucosa no depende solo de la medicación. Hábitos simples y pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia, incluso en personas con diabetes tipo 2.

Medir con frecuencia el nivel de azúcar en la sangre es una de las medidas preventivas que puede tomar para mantener la diabetes bajo control.

La diabetes es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en el mundo. Ya sea tipo 1 o tipo 2, mantener la glucemia dentro de los valores normales es clave para evitar complicaciones como problemas cardíacos, renales, neurológicos y visuales.

Según entidades como la Sociedad Española de Diabetes y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), pequeños cambios en el estilo de vida pueden ayudar a estabilizar los niveles de glucosa y prevenir picos peligrosos.

Hábitos diarios que ayudan a bajar el azúcar en sangre

Elegir carbohidratos con bajo índice glucémico: avena, legumbres, quinoa y frutas enteras (en lugar de jugos) son más recomendables porque liberan glucosa lentamente.

avena, legumbres, quinoa y frutas enteras (en lugar de jugos) son más recomendables porque liberan glucosa lentamente. Evitar el ayuno prolongado y el picoteo constante: comer en horarios regulares y no saltearse comidas ayuda a mantener el metabolismo activo y estable.

comer en horarios regulares y no saltearse comidas ayuda a mantener el metabolismo activo y estable. Beber suficiente agua: la hidratación adecuada favorece la eliminación del exceso de glucosa por orina y mejora el funcionamiento renal.

la hidratación adecuada favorece la eliminación del exceso de glucosa por orina y mejora el funcionamiento renal. Controlar el tamaño de las porciones: comer de más, incluso alimentos saludables, puede disparar la glucemia.

La glucosa es el principal nutriente de nuestro cerebro. Disminuir drásticamente el consumo de azúcar es perjudicial o beneficioso para nuestro cerebro. (Shutterstock)

Plantas y alimentos que pueden ser aliados naturales

Algunos remedios naturales, si bien no reemplazan la medicación, pueden acompañar el tratamiento con buenos resultados.

Algunos remedios naturales, si bien no reemplazan la medicación, pueden acompañar el tratamiento con buenos resultados.

Vinagre de manzana: estudios muestran que tomar una cucharada disuelta en agua antes de las comidas puede mejorar la respuesta glucémica.

estudios muestran que tomar una cucharada disuelta en agua antes de las comidas puede mejorar la respuesta glucémica. Avena y nueces: su alto contenido en fibra ayuda a reducir la absorción de azúcar.

su alto contenido en fibra ayuda a reducir la absorción de azúcar. Canela y perejil: se han estudiado por su capacidad de mejorar la sensibilidad a la insulina.

se han estudiado por su capacidad de mejorar la sensibilidad a la insulina. Infusiones de hojas naturales: algunas culturas utilizan plantas como el níspero, la moringa o el té de hojas de mango por sus posibles efectos reguladores.

Ejercicio y descanso, aliados indispensables

La actividad física regular ayuda a que los músculos utilicen la glucosa como energía, reduciendo su concentración en sangre. Caminar 30 minutos al día, practicar yoga o realizar ejercicios de fuerza moderados pueden tener un gran impacto.

Dormir bien y reducir el estrés también son fundamentales: el cortisol, la hormona del estrés, aumenta los niveles de azúcar en sangre.

Aunque existen múltiples formas naturales de contribuir al control del azúcar en sangre, ninguna reemplaza el seguimiento médico adecuado. Las estrategias mencionadas deben aplicarse como complemento, especialmente en el caso de personas con diagnóstico de diabetes.

Qué es la glucosa en sangre

La glucosa en sangre, o azúcar en la sangre, es el azúcar principal que se encuentra en la sangre. Es la principal fuente de energía de un cuerpo. Proviene de los alimentos que consume.

El cuerpo descompone la mayor parte de ese alimento en glucosa y la libera en el torrente sanguíneo. Cuando la glucosa en sangre sube, le indica al páncreas que libere insulina. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre en las células para ser utilizada como energía.