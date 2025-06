Desregulación, emprendedores y clusters: claves para una Argentina productiva y competitiva

Mientras el Gobierno celebra la baja de la inflación, el verdadero desafío sigue siendo liberar las fuerzas productivas atrapadas por décadas de regulaciones, intereses corporativos y ausencia de visión emprendedora. La experiencia chilena ofrece un espejo cercano y posible para Argentina.

En un contexto donde el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, muestra signos concretos de desaceleración inflacionaria, surgen nuevos interrogantes: ¿cuál es el costo real de esa baja? ¿Y qué obstáculos estructurales siguen impidiendo que la economía se dinamice?

Desde el oficialismo, el diagnóstico es claro: los impedimentos no vienen sólo de los números, sino de lo que denominan la “casta” política y empresarial, intereses enquistados en el aparato productivo que limitan el surgimiento de nuevas ideas, desalientan la competencia real y perpetúan privilegios.

“No se entiende lo que es la competitividad, no hay formación emprendedora, ni siquiera capacidad de generar un abanico de ideas viables”, se lamentan desde sectores cercanos al equipo económico. La situación actual refleja un país donde las trabas burocráticas y normativas históricas han sofocado el impulso innovador. La falta de acceso al crédito productivo y la ausencia de incentivos para el cuentapropismo o las microempresas acentúan esta realidad.

En este contexto, la figura de Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, cobra protagonismo. Su cartera está abocada a una tarea urgente y de fondo: eliminar cientos —sino miles— de trabas que impiden el desarrollo de emprendedores, pymes y empresas con potencial exportador.

“Desregular no es solo eliminar leyes obsoletas, es también permitir que una nueva generación pueda crear, competir y crecer sin tener que pedir permiso a una maraña de intereses”, señalan desde la cartera. El objetivo no es menor: propiciar una economía donde el cuentapropismo no sea un último recurso, sino una elección viable, y donde las micro y pequeñas empresas encuentren en el mundo nichos de mercado que el Estado no obstaculice, sino que impulse.

Pero para que eso ocurra, la Argentina debe apostar de manera decidida al emprendedurismo, no sólo eliminando barreras legales, sino generando condiciones reales para su surgimiento y expansión. Eso implica capacitación, cultura productiva, financiamiento y visión estratégica.

La creación de clusters productivos regionales, que concentren talento, conocimiento, inversión y colaboración entre emprendedores, universidades, municipios y cámaras empresarias, puede ser un camino eficiente para potenciar el desarrollo local con impacto global. El ejemplo más cercano y exitoso está en la región: Chile.

Chile como espejo: el país que aprendió a exportar

Chile ha construido en las últimas décadas una estructura exportadora moderna, diversificada y eficiente. Sin abandonar su rol tradicional como gran proveedor de cobre, logró consolidar sectores no tradicionales como frutas frescas (cerezas, uvas), vinos, salmón, alimentos procesados y productos forestales. Este fenómeno no fue casual: se basó en formación de talento, acuerdos comerciales, innovación tecnológica y planificación estatal estratégica.

El caso “Chile exporta” permite extraer lecciones concretas para una Argentina que aún no logra definir un rumbo exportador consistente:

Diversificación real : del cobre a las cerezas, pasando por el vino y el salmón, Chile mostró que la concentración en un solo recurso no es sostenible.

: del cobre a las cerezas, pasando por el vino y el salmón, Chile mostró que la concentración en un solo recurso no es sostenible. Acuerdos de libre comercio : su red de tratados internacionales abrió mercados y redujo barreras.

: su red de tratados internacionales abrió mercados y redujo barreras. Apuesta emprendedora : programas de incentivo, incubadoras, y apoyo a pymes tecnológicas consolidaron un tejido productivo con vocación global.

: programas de incentivo, incubadoras, y apoyo a pymes tecnológicas consolidaron un tejido productivo con vocación global. Desafíos asumidos: lejos de ignorarlos, Chile reconoció sus cuellos de botella logísticos, de infraestructura y concentración de destinos, y comenzó a diversificar.

Conclusión:

Argentina necesita más que estabilidad de precios. Requiere una revolución cultural y económica donde emprender no sea un sacrificio, sino una oportunidad. La desregulación debe ir acompañada de educación emprendedora, financiamiento inteligente, articulación público-privada y apertura real al comercio internacional.

La libertad económica no se trata sólo de menos Estado, sino de más ideas, más mercados y más talento liberado. Chile demostró que es posible. ¿Podrá Argentina, por fin, asumir ese desafío?

Autor: Alejandro Monzon para Analisis Litoral

