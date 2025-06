Satalía Méndez cruzó a Azcué por la reducción de asesores del PJ: “Su falta de gestión la tapa con esto”

Guillermo Satalía Méndez, jefe del bloque de concejales del PJ en el Concejo Deliberante de Concordia, cruzó al intendente Francisco Azcué (Juntos), que aplicó la tijera en el cuerpo deliberativo y redujo a la mitad el número de asesores de los ediles.

En una medida consensuada con la viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza, dada a conocer el pasado martes 17 de junio, resolvió redistribuir en otras áreas del Municipio al personal que se quitó su labor de asesoría.

“Lamentablemente, no me sorprende esto del intendente Azcué. Su falta de gestión -porque no ha gestionado nada en estos casi dos años que está al frente del Ejecutivo- la tapa con esto. No me sorprende para nada esta manera virulenta y en un tono agresivo que utilizó. Creo que es el tono que está aplicando su gestión, pero eso de tapar la no gestión no prospera. En Concordia se ve la falta de gestión: no hay ninguna obra de envergadura. Lo único que ha hecho es hablar de la gestión anterior, inaugurando obras de la gestión anterior porque no hay nada demostrable y en política lo más importante son los hechos y las acciones políticas”, señaló el edil en declaraciones al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.

Al respecto, señaló que “en vez de atacar al bloque opositor lo que sí tendría que hacer es tener diálogo con el bloque opositor. Lamentablemente se ha puesto en el modo Milei, cuando sabemos bien que él ganó la elección representando al radicalismo. Después, coqueteó con el PRO y ahora, de buenas a primeras, se hace libertario, demostrando obviamente la no gestión porque no hay gestión”.