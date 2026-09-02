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Rodríguez se pronunció en rueda de prensa junto al secretario de Energía Chris Wright.

La líder del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, en una rueda de prensa acompañada del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, respondió a una pregunta clave sobre el destino en el país de unas elecciones presidenciales.

Se negó a fijar una fecha pese a que un periodista le cuestionó en concreto si pudiera pactarse para el 2027. “Yo no fijo fechas”, afirmó.

No obstante, indicó que habrá elecciones en algún momento. “He trabajado sin descanso para que Venezuela esté lista y preparada, cuando corresponda, ir a su proceso electoral. Que lo habrá No tengan duda de eso, habrá proceso electoral”, dijo.

Rodríguez sobre el acuerdo petrolero pactado con Estados Unidos indicó que la empresa elegida para operar 17 campos, North American Blue Energy Partners (NABEP), estuvo produciendo en Venezuela “incluso con sanciones muy duras”.

“Estamos en contacto con las cámaras empresariales, se están activando las empresas del ámbito industrial y productivo. Estamos con el sector servicio, hotelería alimentación porque estos proyectos de gran envergadura van a requerir esos servicios”, expresó.

El secretario, por su parte, indicó que el acuerdo dejará miles de millones dólares en ganancias para ambos países.

“Los avances en Venezuela ocurren a pasos agigantados”, indicó y manifestó que entre más rápido se reactive la producción venezolana “más rápido” llegará ese crudo a refinerías de Estados Unidos.

El secretario también se refirió a NABEP y la describió como una compañía con un récord comprobado.

“Es una compañía con escala, tecnología y un récord comprobado y es venezolanos. Queremos aliarnos con empresas así”, destacó el secretario.

Wright también se pronunció sobre el doble terremoto que devastó La Guaira en Venezuela el pasado 24 de junio.

“Estamos entristecidos por la situación del 24 de junio que entristeció a Venezuela. Ese dolor fue sentido por todos los americanos. Quedó demostrado que Estados Unidos tiene solidaridad y fue posible traer ayuda a Venezuela en un momento tan difícil para el país”, mencionó