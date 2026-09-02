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Suspendieron las PASO por un año en Chaco y destinarán ese dinero a un hospital pediátrico

La medida fue tomada por la Legislatura chaqueña. El dinero ahorrado, unos $5.000 millones, serán destinados al Hospital Pediátrico de la ciudad de Resistencia.

Los legisladores chaqueños aprobaron la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en esa provincia, en principio por un año. Además, la Cámara de Representantes sancionó una iniciativa destinada a agilizar los procedimientos administrativos y judiciales frente a situaciones de emergencia hidrometeorológica.

Asimismo, la norma establece que los recursos equivalentes al ahorro fiscal estimativo generado por la suspensión de las PASO correspondientes al ejercicio presupuestario 2027 serán imputados a la partida presupuestaria de la Jurisdicción 6 – Ministerio de Salud, y destinados a la compra de insumos para abastecer al Hospital “Dr. Avelino Castelán”.

El presidente del bloque oficialista, Chaco Puede, Iván Gyoker respecto de la suspensión de las PASO, indicó que permitirá “que no haya más especulación”, teniendo en cuenta, además, que la provincia se encuentra próxima a recibir el proyecto de Presupuesto 2027 y será necesario determinar las partidas correspondientes en función de la realización o no de las elecciones primarias.

Por su parte, el diputado Jorge Gómez del partido Chaco Puede sostuvo que la suspensión de las PASO responde a la necesidad de “respetar la voluntad popular” y evitar el desgaste que genera la reiteración de procesos electorales. Señaló que existe un “hastío” por parte de la ciudadanía frente a la frecuencia de las elecciones, situación que podría repercutir en los niveles de participación.

Ahorro de $5.000 millones

El legislador también hizo referencia al costo que implican estos comicios para la provincia, estimado en alrededor de $5.000 millones. Desde la oposición, la diputada Katia Blanc, del Frente Renovador chaqueño, se refirió al argumento del ahorro presupuestario y, por ello, planteó que los recursos que se ahorrarían “sean destinados directamente al Hospital Pediátrico de la ciudad de Resistencia”.

Fenómeno del Niño

Iván Gyoker, señaló que la sesión tuvo un “carácter excepcional” y que contempla el tratamiento de leyes importantes que “no pueden demorarse”. En este sentido, explicó que la provincia se encuentra “en la antesala del fenómeno de El Niño” y que para octubre se espera un incremento de hasta el 50% en las precipitaciones. “Por eso pusimos en el temario un proyecto para poder dar mayor ejecutividad al cobro de multas a quienes perturban o tapan desagües que puedan servir para afrontar el plan hídrico”, sostuvo.

La iniciativa busca agilizar los procedimientos administrativos y técnicos en materia contravencional hídrica establecidos en la Ley N° 555-R (Código de Aguas) y su Decreto Reglamentario N° 173/90.