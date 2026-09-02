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En el Día de la Industria, el gobernador Rogelio Frigerio presentó en Villaguay un esquema de asistencia para los grandes usuarios productivos afectados por los incrementos extraordinarios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). La medida contempla diferimiento de pagos y financiamiento.

El anuncio se realizó durante la inauguración de un Salón de Usos Múltiples en el parque industrial de Villaguay, junto al intendente Adrián Fuertes y representantes del sector productivo.

Frigerio explicó que la Provincia busca mitigar el impacto de las subas extraordinarias registradas durante los últimos meses, originadas en variables del mercado eléctrico nacional ajenas al Gobierno entrerriano.

El esquema contempla la posibilidad de refinanciar el Cargo MEM abonado en mayo y junio, como así también el de las facturas correspondientes a julio y agosto, en cuotas y con una tasa anual del 15 por ciento.

El gobernador sostuvo que la medida surgió del diálogo y el trabajo conjunto con los grandes usuarios industriales de la provincia. En ese sentido, remarcó que la gestión busca mejorar de manera sostenida la competitividad de Entre Ríos y reducir el peso del costo energético sobre la producción.

“Si después de tanto tiempo producir sigue siendo solo para unos valientes, todo el esfuerzo de los industriales sirve de poco. No puede haber nada más importante para quienes tenemos responsabilidades en la gestión pública que generar las condiciones para que haya más trabajo en el sector privado. Ese tiene que ser nuestro norte”, afirmó Frigerio.

Por su parte, Fuertes destacó el trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno provincial para concretar obras de infraestructura y acompañar el desarrollo productivo de Villaguay.

Luego del acto, Frigerio recorrió el parque solar de la empresa Molinos Centro S.A., instalado en el predio industrial. El sistema cuenta con 260 paneles bifaciales de 595 W y un inversor de 150 kW, que alcanzan una potencia total instalada de 154,7 kWp.

La inversión fue de 150 millones de pesos y se financió mediante una línea de crédito del Consejo Federal de Inversiones (CFI). La energía generada equivale aproximadamente al 39 por ciento del consumo total de la planta y se utiliza directamente en sus procesos productivos, mientras que el excedente se inyecta en la red.

Participaron también el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el secretario de Industria, Catriel Tonutti; el senador provincial Juan Pablo Cosso; la intendenta de Paraná, Rosario Romero; representantes del sector privado y autoridades municipales de la región.