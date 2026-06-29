Condenaron a Fernando Caviglia, exfuncionario del gobierno de Bordet, por privación ilegítima de la libertad de una mujer

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El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, presidido por el juez Santiago Brugo, homologó un acuerdo de juicio abreviado que condena a Fernando Caviglia, quien se desempeñó como secretario de Industria y Comercio Exterior durante la gobernación de Gustavo Bordet. Caviglia aceptó su culpabilidad en un grave hecho de privación ilegítima de la libertad ocurrido en julio de 2023.

El acuerdo fue presentado por la fiscal Delia Ramírez Carponi y el defensor Miguel Cullen, contando con la expresa anuencia de la querellante, Corina Beisel. Además de la condena de ejecución condicional, trascendió que existió un resarcimiento económico hacia la víctima cuyo monto no fue revelado, según publicó Ahora

Un falso Uber en la capital entrerriana

Los hechos se desencadenaron la tarde del 18 de julio de 2023, en las inmediaciones de las calles Suipacha y Galioli del Barrio 1º de Julio, en Paraná. El entonces funcionario de la gestión de Bordet conducía un Toyota Etios blanco y se hizo pasar por un chofer de la aplicación Uber, servicio que la víctima (identificada como FGL) estaba esperando.

Para ganar su confianza, Caviglia aportó datos precisos: le preguntó si su apellido comenzaba con «L» y si su destino era la calle Borruat. Una vez que la joven subió al auto, el imputado desvió la ruta hacia el oeste de la ciudad, ignorando las quejas y exigencias de la pasajera.

Más de 50 minutos de retención y acoso

De acuerdo con la pieza acusatoria de la Fiscalía, Caviglia retuvo a la mujer contra su voluntad durante más de 50 minutos, manifestándole explícitamente que la llevaría a su departamento en la zona del Parque Urquiza «para pasar un buen rato».

La situación límite comenzó a ceder cuando la víctima, en una maniobra de resguardo, empezó a filmar al conductor con su teléfono celular y llamó en altavoz a su pareja. Ante el riesgo de ser expuesto en tiempo real, el exfuncionario depuso su actitud y la trasladó hasta la intersección de Rondeau y Raúl Borruat, donde la mujer pudo descender y pedir auxilio inmediato en una garita de la Policía de Entre Ríos.

A pesar de haber ensayado explicaciones evasivas y solicitar el sobreseimiento durante la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Caviglia terminó reconociendo formalmente su responsabilidad penal para evitar el juicio oral.