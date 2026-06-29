Histórico Paraguay: eliminó a Alemania por penales y está en octavos del Mundial 2026

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En Boston, la Albirroja igualó 1-1 con los teutones en los 120 minutos y se impuso por 4-3 por penales en los 16vos del Mundial 2026. Jugará ante Francia o Suecia en la próxima ronda.

La Selección de Paraguay de Gustavo Alfaro dio el golpe y eliminó a Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. En el Gillette Stadium de Massachusetts, Julio Enciso abrió el marcador para la Albirroja pero, en el arranque del complemento, Kai Havertz le dio la igualdad a los teutones. Tras los noventa minutos y un alargue sin goles -aunque sí uno anulado a Jonathan Tah mediante el VAR-, hubo penales.

En la definición, emergió la figura de Orlando Gill. El arquero de San Lorenzo le atajó remates a Havertz y Nick Woltemade, Jonathan Tah la tiró afuera y José Canale convirtió el definitorio para darle el boleto a octavos, donde se medirá con el ganador del duelo entre Francia y Suecia.