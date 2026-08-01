La detención de un concordiense en España, acusado de un crimen ocurrido en la provincia de Málaga, generó una profunda conmoción en Concordia. Se trata de Daniel «Loli» Briglia, de 60 años, una persona ampliamente conocida en la ciudad por haber trabajado durante años en distintos medios de comunicación locales.

De acuerdo con la información publicada por medios españoles y la agencia EFE, Brilla fue detenido este viernes por la Guardia Civil en la localidad de Istán, a unos 30 kilómetros de Benahavís, en el marco de la investigación por el homicidio de una mujer de nacionalidad húngara, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 21 de julio en una vivienda de esa localidad de la Costa del Sol.

La víctima, identificada como Melinda, fue hallada muerta el pasado martes 21 de julio en la urbanización Los Arqueros. El diario Sur de España precisó que la mujer estaba tendida sobre un charco de sangre y con un corte en el cuello. Las autoridades recibieron la alerta poco antes de las 10 de la mañana, cuando vecinos escucharon un grito y observaron al sospechoso huir apresuradamente en un vehículo.

Según trascendió, la víctima, de 45 años, presentaba una grave herida de arma blanca en el cuello. La investigación sostiene que el presunto agresor habría escapado del lugar inmediatamente después del hecho, lo que dio origen a un importante operativo de búsqueda que culminó con la captura del sospechoso.

Las primeras informaciones indican que, al momento del arresto, Briglia habría intentado quitarse la vida provocándose lesiones en el cuello. Este extremo no fue confirmado oficialmente por las autoridades españolas. No obstante, fuentes presentes durante el procedimiento señalaron que el hombre debió recibir asistencia médica antes de ser trasladado bajo custodia de la Guardia Civil.

Videos registrados por vecinos de Istán muestran el momento en que el detenido es atendido por personal sanitario y posteriormente conducido por efectivos policiales.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer completamente las circunstancias del crimen y determinar la responsabilidad del detenido. Hasta el momento, las autoridades españolas no brindaron mayores precisiones sobre el móvil del homicidio ni sobre la situación procesal del acusado, quien permanece a disposición de la Justicia española.

Profundo dolor y desconcierto en Concordia

Mientras la investigación continúa en España, la noticia provocó una fuerte conmoción y profundo dolor en Concordia, especialmente entre quienes compartieron con Daniel «Loli» Brilla muchos años de amistad y de vida cotidiana.

Personas de su círculo más cercano se encuentran todavía estupefactas ante una noticia que, por su gravedad y por las circunstancias que rodean el caso, resulta difícil de asimilar. Entre quienes lo conocieron durante años existe desconcierto y una enorme cantidad de interrogantes frente a lo ocurrido.

La sorpresa es aún mayor para aquellos que mantuvieron con Brilla una relación cercana durante mucho tiempo y que aseguran no encontrar una explicación a qué pudo haberlo llevado a tomar una determinación semejante, de confirmarse las circunstancias que trascendieron desde España.

En Concordia, donde su nombre está ligado a distintos ámbitos de la comunicación y a numerosos vínculos personales construidos a lo largo de los años, la noticia produjo un impacto que excede ampliamente la información sobre el procedimiento policial.

Amigos y conocidos permanecen conmovidos, intentando comprender una situación que hasta hace pocas horas parecía imposible de imaginar y que abrió un profundo interrogante entre quienes compartieron con él distintas etapas de su vida.

Por el momento, serán la investigación de la Guardia Civil y la Justicia española las encargadas de determinar qué ocurrió, cuáles fueron las circunstancias del crimen y qué responsabilidad le corresponde al detenido.

Fuente : Infobae / Analisis Litoral