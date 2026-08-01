Se trata de Agustín Ferreyra Greca, quien falleció junto al santafesino Alejo Vicentín, ambos compañeros de residencia médica. El Club Atlético Estudiantes expresó profundo pesar y suspendió actividades

Agustín Ferreyra Greca, exjugador de rugby del Club Atlético Estudiantes, y el santafesino Alejo Vicentín, ambos compañeros de residencia médica, fallecieron este viernes luego de que el automóvil en el que viajaban chocara de frente contra un camión a la altura de Monje. Una tercera ocupante sobrevivió y fue trasladada a un centro asistencial.

Dos jóvenes médicos murieron este viernes en un trágico accidente de tránsito ocurrido sobre la autopista Rosario–Santa Fe, a la altura del kilómetro 63, en jurisdicción de Monje. Las víctimas fueron identificadas como el paranaense Agustín Ferreyra Greca, exjugador de rugby del Club Atlético Estudiantes, y el santafesino Alejo Vicentín, quienes compartían la residencia médica.

El siniestro se produjo en la mano con sentido hacia Rosario y fue protagonizado por un automóvil y un camión. De acuerdo con la información oficial, por causas que aún son materia de investigación, el vehículo de carga habría cruzado de carril, provocando una violenta colisión frontal con el automóvil en el que se trasladaban los tres jóvenes.

Según reprodujo Análisis a partir de la información brindada por medios santafesinos, como consecuencia del impacto, Ferreyra Greca y Vicentín fallecieron en el lugar. En tanto, una mujer fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) con politraumatismos, tras ser rescatada por los Bomberos Voluntarios de Barrancas. Por su parte, el conductor del camión resultó ileso.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos y personal de emergencias, mientras se desarrollaban las pericias para establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho. Debido al operativo y a las tareas de remoción de los vehículos involucrados, el tránsito permaneció interrumpido durante varias horas en ese sector de la autopista.

La noticia generó una profunda conmoción tanto en el ámbito de la salud como en el deportivo. Tras conocerse el fallecimiento de Agustín Ferreyra Greca, el Club Atlético Estudiantes de Paraná informó la suspensión de todas las actividades previstas para este sábado en señal de duelo.

El fallecimiento de los dos jóvenes médicos también provocó numerosas expresiones de pesar de familiares, amigos y compañeros de trabajo, que los despidieron a través de las redes sociales.