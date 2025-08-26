Carpa Azul representó a Entre Ríos en el Mundial del Alfajor 2025

Entre Ríos volvió a decir presente en el Mundial del Alfajor 2025, realizado del 15 al 17 de agosto en el predio de Costa Salguero, en la Ciudad de Buenos Aires, uno de los encuentros más importantes para la industria pastelera del país y la región.

En esta cuarta edición, la marca entrerriana Carpa Azul, oriunda de Pueblo General Belgrano (departamento Gualeguaychú), participó nuevamente reafirmando la calidad y creatividad de la producción provincial.

La presencia de Carpa Azul en este certamen internacional tiene un antecedente de excelencia: en 2024, la empresa se consagró con la Medalla de Oro al Mejor Alfajor Simple por su versión de dulce de leche con nuez, imponiéndose entre más de 300 competidores nacionales e internacionales. Ese logro no solo posicionó a la marca, sino que puso a Entre Ríos en el mapa de los mejores alfajores del mundo.

La participación en 2025 reafirma el crecimiento de los emprendimientos familiares entrerrianos, que con recetas propias y elaboraciones artesanales alcanzan reconocimiento en escenarios globales.

En este sentido, José Mouliá, representante del Gobierno de Entre Ríos en CABA, destacó que este tipo de distinciones “fortalecen la identidad provincial, promueven el turismo y generan nuevas oportunidades de desarrollo económico para la región”.

Carpa Azul también se ha caracterizado por la innovación. En el último año sorprendió al elaborar un alfajor gigante de más de 300 kilos durante la Feria Argentina del Alfajor en Gualeguaychú, además de sumar variedades que integran sabores locales como el vino entrerriano. Estos hitos consolidan a la empresa como un emblema de creatividad y tradición.

La presencia de marcas entrerrianas en competencias de gran escala como el Mundial del Alfajor constituye un reconocimiento al trabajo de cientos de productores que, desde distintos rincones de la provincia, impulsan con esfuerzo y dedicación una marca registrada: la calidad de lo hecho en Entre Ríos.